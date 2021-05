El actor Charles Grodin, conocido por haber protagonizado la saga Beethoven, murió el martes en su casa de Connecticut. Tenía 86 años de edad.

Su hijo, Nicholas, declaró a The New York Times que la causa de la muerte fue un cáncer de médula ósea. El portavoz del actor dijo que Grodin murió en paz en su casa.

Nacido con el nombre de Charles Sidney Grodin en Pittsburgh, Grodin, que estudió con Lee Strasberg, debutó en la gran pantalla con un pequeño papel como el obstetra engañado que entrega a la Rosemary de Mia Farrow a un aquelarre de brujas en El bebé de Rosemary (1968) de Roman Polanski. Grodin se graduó como actor principal en The Heartbreak Kid (1972), la película de Elaine May que estableció su carrera.

Aunque alcanzaría la fama en la pantalla, Grodin comenzó realmente su carrera en Broadway en Tchin-Tchin (1962), y apareció en el escenario en Absence of a Cello (1964) y, con mayor éxito, en Same Time, Next Year (1975). Dirigió Lovers and Other Strangers (1968), Thieves (1974) y Unexpected Guests (1977).

A finales de la década, participó en la película de Warren Beatty El cielo puede esperar (1978) y, un año más tarde, en la sátira de Albert Brooks An American Family satire Real Life.

En 1988, actuó junto a Robert De Niro en la exitosa comedia de acción Midnight Run.

Grodin dio uno de los varios giros bruscos de su carrera cuando protagonizó la popular película familiar Beethoven en 1992.