El actor estadounidense David Soul, conocido por haber encarnado al detective Kenneth "Hutch" Hutchinson en la icónica serie de televisión de los 70 "Starsky y Hutch", falleció ayer a los 80 años, informó hoy su esposa, Helen Snell, a través de un comunicado.



Según el sitio especializado The Hollywood Reporter, el mensaje explica que el intérprete murió tras "una valiente batalla por su vida en la amorosa compañía de su familia", y lo recuerda como un artista que "compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, creativo y como un gran amigo".



"Su sonrisa, su risa y su pasión por la vida van a ser recordados para siempre por todos aquellos que lo conocieron", concluyó el escrito de su esposa.



Nacido el 28 de agosto de 1943, Soul comenzó su carrera en el mundo del teatro a mediados de los 60, cuando se convirtió en uno de los miembros fundadores del Firehouse Theater en la ciudad de Minneapolis, y dio sus primeros pasos en el rubro televisivo con apariciones menores en las tiras "Mi bella genio", "Flipper" y "Star Trek".



Luego, tuvo su salto con el western de comedia "Here Come the Brides", mientras se hacía un lugar también en el mundo del cine con el filme antibélico independiente "Johnny Got His Gun" (1971, de Dalton Trumbo) y, dos años después, como uno de los policías corruptos que eran perseguidos por Clint Eastwood en "Magnum .44".



Sin embargo, Soul llegaría definitivamente a la fama con la recordada serie de acción "Starsky y Hutch", un emblema del subgénero "buddy cop" (o de "amigos policías") en el que daba vida al mencionado detective y compartía protagónico con Paul Michael Glaser como el sargento David Michael Starsky.



Creada por William Blinn, la tira en la que daba vida a "Hutch", un agente de encubierto oriundo de Minesota que trabajaba en la ficticia ciudad de Bay City, en el sur de California, lo tuvo al frente en los 92 episodios que conformaron las cuatro temporadas emitidas entre abril de 1975 y mayo de 1979.



"No teníamos idea de que iba a ser tan exitosa. Paul y yo básicamente manejamos las grabaciones, las calles eran nuestro patio de juegos, y manejábamos por ahí, con la gente de fondo gritando '¡Son Starsky y Hutch!'. Pero nos lo tomamos con mucha seriedad, improvisamos mucho, y confiamos totalmente uno en el otro. No existía ningún tipo de superioridad individual", recordaba Soul sobre su paso por la tira de la cadena ABC en una entrevista de 2020.



Después, aunque nunca igualó el peso de "Starsky y Hutch", el actor nacido en Chicago fue parte de los programas "Las brujas de Salem" (1979), "Casablanca" (1983), basada en el clásico de Michael Curtiz; y la telenovela "The Yellow Rose" (1983).



En tanto, en pantalla grande también fue parte de los filmes "The Key to Rebecca" (1985, de David Hemmings), "A qualquier precio" (1987, de Lionel Chetwynd), "Cita con la muerte" (1988, de Michael Winner), y "Pentathlon" (1994, de Bruce Malmuth), entre otras pocas apariciones.



Pero además, Soul también incursionó en el universo de la música como cantante, y en 1977 lanzó los singles "Silver Lady" y "Don't Give Up on Us", que permaneció durante una semana entre los primeros lugares del ranking de Billboard, así como en el primer puesto en las listas de Reino Unido, Canadá y Australia.



En 2004, ya alejado casi por completo de la actuación, Soul volvió a la producción que más había marcado su nombre en Hollywood en compañía de Glaser para la versión cinematográfica de la serie, esta vez con Ben Stiller como Starsky y Owen Wilson como "Hutch", con dirección de Todd Phillips.