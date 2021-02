Dustin Diamond, conocido por interpretar a Samuel “Screech” Powers en la exitosa comedia “Salvados por la campana”, murió el lunes por la mañana tras pasar un mes internado como consecuencia de un cáncer de pulmón en etapa cuatro.Tenía 44 años.

Según el portal TMZ, el representante del actor, Roger Paul, informó que “su condición había empeorado enormemente desde la semana pasada, y le retiraron el respirador en un intento de llevarlo a cuidados paliativos”.

Asimismo el citado medio señaló que la novia del actor “estaba a su lado cuando falleció”.

“Nos entristece confirmar el fallecimiento de Dustin Diamond debido a un carcinoma. Fue diagnosticado con este implacable de cáncer maligno hace solo tres semanas. En ese tiempo, logró extenderse rápidamente por todo su sistema. Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en dolor. Por eso, estamos agradecidos”, dijo el vocero del actor en un comunicado a la revista a People.

A mediados de enero se dio a conocer que el actor había sido internado en un hospital de Florida a la espera de diagnóstico, el cual se informó que tenía cáncer de pulmón en fase 4.

El representante de Diamond había informado que el intérprete se encontraba recibiendo tratamiento, incluyendo sesiones de quimioterapia, y que la situación era grave.

Mario Lopez, uno de sus compañeros de reparto en la serie, le dijo adiós en un mensaje publicado en Twitter: “Dustin, te extrañaremos hombre. La fragilidad de la vida es algo que nunca debemos dar por sentado”. Otro actor de la comedia, Mark-Paul Gosselaar, calificó a Diamond “un verdadero genio de la comedia”.

Diamond comenzó su carrera con pequeños papeles en la película para televisión “Yogi’s Great Escape” y un episodio de “It’s a Living” en 1987. Un año después asumió el papel que lo haría conocido. En “Good Morning, Miss Bliss”, interpretó a Screech durante 13 episodios. El programa se convertiría en la base de “Saved by the Bell”, en el que Diamond actuó por cuatro temporadas hasta 1993 y después se unió al spin off de “Salvados por la campana: Los años universitarios”. El año pasado se estrenó una secuela con muchos de los actores del elenco original, incluidos Elizabeth Berkley, Mario Lopez, Tiffani Thiessen y Mark-Paul Gosselaar, pero no Diamond.

No obstante, todo cambió para el actor tras este éxito y se volvió un personaje muy polémico dentro de la industria del entretenimiento. Aunque tuvo algunas apariciones en televisión, de lo que más se habló fue de su participación en un video porno, en 2006, con el que buscó relanzar su carrera. Él mismo lo dirigió, pero en una entrevista admitió que no era él durante las escenas más explícitas, sino un doble.

En 2009 el actor publicó “Behind the Bell”, la historia del elenco del show, en el que describió a varios de los actores de manera negativa. En 2013 Diamond admitió que el libro fue realizado por un escritor fantasma, quien lo entrevistó y compiló el libro a partir de sus respuestas. Por esta misma razón muchas partes del libro fueron inventadas a partir de declaraciones que hizo.

A finales del 2014 Diamond fue arrestado en Wisconsin por posesión de una navaja automática, que presuntamente sacó durante un altercado en un bar en el que un hombre fue apuñalado. Amanda Schutz, su prometida, quien también enfrentó un cargo de alteración del orden público en relación con el incidente, fue declarada culpable y multada con USD 500.

El 29 de mayo de 2015, el intérprete fue condenado por dos delitos menores: portar un arma y alteración del orden público. Un mes después fue condenado a cuatro meses de prisión; de estos solamente cumplió tres meses y fue puesto en libertad condicional.