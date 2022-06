El medio artístico internacional está de luto, este jueves 30 de junio trascendió el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, querido conductor de televisión recordado por sus memorables colaboraciones en Venga la Alegría, Hoy y La Academia. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, pero se sabe que el argentino de 49 años padeció cáncer de pulmón y linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo.

Fueron los conductores del matutino de TV Azteca quienes confirmaron la triste noticia durante la emisión de esta mañana: “Este es de los anuncios que nunca quisiera dar [...] una fuente muy cercana nos confirmó que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar. Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando, pero ustedes que son su familia y que construyeron Venga la Alegría lo tiene que saber”, declaró Sergio Sepúlveda al borde del llanto. “Todavía no lo puedo creer, todavía estoy esperando a que alguien lo salga a desmentir. Hace un mes estaba en mi casa, estábamos en la alberca... yo lo conocí antes de que llegáramos a México... no puedo hablar”, agregó Patricio Borguetti.

Cabe mencionar que Fernando del Solar se ganó el cariño del público gracias a su carisma y sentido del humor, personalidad que plasmó en múltiples programas de Venga la Alegría. De hecho, durante los más de 10 años que condujo el matutino encabezó varias secciones como El Show de Fer -donde contaba chistes- y No es lo mismo pero es igual -parodias que realizaba junto a Mauricio Mancera de los videos de Moy Moy Palaboy-.

La frase de Fernando del Solar

“Arriba los corazones”, era la frase con la que iniciaba el matutino cada mañana y que ahora quedará en el corazón del público.

Mauricio Mancera -conductor con quien Fernando del Solar construyó un estrecho lazó de amistad que trascendió la pantalla chica- compartió su sentir para VLA a través de una llamada: “Es muy triste porque su familia, Anna Ferro acaba de perder a un esposo, Luciano y Paolo a su papá [...] Fernando era extremadamente familiar... es una noticia muy triste, a pesar de que estaba en esta lucha constante [contra el cáncer], nunca lo vi venir”.

Tábata Jalil -una de las conductoras más estables dentro del programa- convivió por mucho tiempo con el argentino: “A mí me sorprende muchísimo y supongo que también en sus casas, yo no lo veía venir, hace unos días estábamos tuiteando y bromeando, pero yo creo que Fer del Solar es un ejemplo a seguir, es un hombre de luz, es un gran amigo que a mí me enseñó que la vida es más allá de los foros, es un hombre que dio ejemplo de testigo en amor y verdad, nunca perdió la actitud”. No se puede contar la historia de Venga la Alegría sin Fernando del Solar y el argentino no podía hablar sobre su vida personal sin tocar algún recuerdo del matutino. Y es que durante su primer etapa dentro del programa conoció a Ingrid Coronado, oriunda de la Ciudad de México quien para ese entonces ya era considerada como una de las presentadoras favoritas del público.

Con el paso del tiempo se comenzó a especular sobre un supuesto romance entre ambos, pero no fue hasta 2008 cuando ambos confirmaron su noviazgo y en 2012 unieron su vida en matrimonio, sin embargo, su historia de amor solo duró tres años más y juntos tuvieron dos hijos: Paolo y Luciano. Aunque la ruptura significó un tropiezo en la vida personal del argentino, hace unos años decidió darse una nueva oportunidad en el amor junto a Anna Ferro, con quien se casó el pasado mes de abril después de 4 años de noviazgo.