El actor estadounidense Jason David Frank, conocido como uno de los originales “Power Rangers”, murió este sábado en Texas, según reveló el portal especializado TMZ. El mánager del artista indicó que estaba deprimido y que se quitó la vida.

Fuentes cercanas al actor de 49 años confirmaron a TMZ que se suicidó.

“Respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que aceptamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Amaba mucho a su familia, amigos y fanáticos. Realmente lo extrañaremos”, indicó su representante Justine Hunt.

“Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en ‘Power Rangers’. Tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, expresó Brian Butler-Au en un comunicados en las redes.

De manera similar se pronunció Mike Bronzouilis, quien fue su entrenador. En su mensaje, indicó que el actor se comunicó con él horas antes de que encontraran su cuerpo y que no llegó a tiempo a ponerse en contacto con él. “Descansa en paz, mi hermano. Aún estoy en shock. Me llamó, me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mi y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos”.

Por el lado de los actores de la serie original, en un primer momento se pronunció Walter E. Jones, que dio vida al “Power Ranger” negro, Zack Taylor: “No puedo creerlo. Descansa en paz, Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia”, indicó en referencia a la muerte de la actriz vietnamita Thuy Trang, que dio vida a Trini y que falleció en 2001 por un accidente de tránsito.

“Fue una inspiración para mucha gente. Echaremos mucho de menos su presencia. Es muy triste perder a otro miembro de nuestra familia Ranger. Jason era uno de los mayores bromistas del programa. Tenía un gran sentido del humor. Tuvimos nuestros altibajos, pero me mantuve firme en ser un oído si lo necesitaba. Mis oraciones están con él y su familia. Se lo extrañará”, expresó Walter E. Jones en diálogo con TMZ.

Frank era un peleador de artes marciales mixtas y era experto en Taekwondo, Muay Thai, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu , entre otras disciplinas. Profesionalmente luchó en el ring desde 2008 hasta 2010.

Se casó en 1994 con Shawna Frank, con la cual tuvo tres hijos: Jacob, Hunter y Skye. Ambos se divorciaron en 2001. Dos años después, en 2003, el actor volvió a casarse, esta vez con la instructora marcial Tammie Frank, con la cual tuvo una hija, Jenna.

En agosto último se supo que su esposa, Tammie Frank, le pidió el divorcio, de acuerdo al portal TMZ.

El actor saltó a la fama como Tommy Oliver en “Mighty Morphin Power Rangers”, que fue la primera producción en esta famosa franquicia de superhéroes que debutó en 1993, cuando fue presentado como uno de los seis superhéroes enmascarados de pies a cabeza y con habilidades de kung-fu.

El intérprete comenzó como “Power Ranger” verde en la primera temporada, presentado al principio como un enemigo de los Power Rangers. Sin embargo, después de que sus poderes comienzan a deteriorarse, se convierte en el “Power Ranger” blanco y se convierte en el nuevo líder del grupo. Frank interpretó a uno de los protagonistas durante tres temporadas, con un total de 123 episodios.

El actor repitió su papel de Tommy en varias adaptaciones de los “Power Rangers”, incluidas “Wild Force”, “Turbo”, “Zeo” “Dino Thunder”, ‘”Megaforce”, “Ninja Steel”, “HyperForce”, y más.

Intento de asesinato

En 2017 Mathew Sterling intentó matar a Jason David Frank y a policías que asistieron a una comic-con de la ciudad de Phoenix (Arizona). El hombre entró al evento con una escopeta, tres pistolas, un cuchillo de combate, spray de pimienta y estrellas ninjas. Se supo que intentaría cometer un crimen debido a las publicaciones que puso en redes sociales, las cuales alertaron a las autoridades.

Tres años después, Sterling fue sentenciado a 25 años de prisión, que cumplirá en una institución para personas con enfermedades mentales. Tras la sentencia, el actor declaró no guardar ningún resentimiento contra el hombre. “Creo que la sentencia fue justa. De verdad espero que tenga la ayuda que necesita”, indicó.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.