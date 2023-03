El actor Lance Reddick, recordado por sus trabajos en John Wick y The Wire, fue encontrado muerto este viernes. Tenía 60 años y, según su representante, el deceso se produjo por causas naturales.

Reddick nació en Tabasco, México. Cursó sus estudios en la Eastman School of Music de New York y en la Universidad de Yale.

En Yale fue donde obtuvo una especialidad en teatro y decidió su camino como actor. Su primer papel fue una pequeña participación en New York Undercover y posteriormente su debut en cine con Witness to the Mob.

Su enorme trayectoria en cine y televisión hace imposible que el espectador no recuerde alguno de sus trabajos. Sus más resonantes fueron en la saga cinematográfica de John Wick, donde interpretó al recepcionista del hotel, y en las populares series The Wire y Fringe.

También fue parte de la legendarias Lost, American Horror Story, Bosch, The Blacklist, Resident Evil y Godzilla vs. Kong.

Su papel de Charon, el conserje del Hotel Continental en la saga protagonizada por Keanu Reeves, le valió el cariño de miles de fans en el mundo.

En John Wick 4, de próximo estreno se podrá ver a Reddick por última vez interpretando el papel de manera magnífica a modo de despedida, pero su legado al cine quedará para siempre.