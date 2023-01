Lisa Loring, la actriz que diera vida a Merlina en la primera versión de la serie televisiva Los locos Addams ha murió a los 64 años la noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California), por complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta, confirmó su hija Vanessa Foumberg este lunes a revista especializada The Hollywood Reporter.

Famosa como la primera Merlina Addams en la versión original de la serie de televisión, también interpretó el mismo personajes en la película para la televisión realizada de 1977 titulada Halloween with the New Addams Family y tuvo un papel en la telenovela As the World Turns”. Aunque interpretó al personaje durante solo dos años, marcó la pauta para posteriores versiones del rol, que ha vuelto a popularizarse gracias a la exitosa serie de televisión que actualmente emite Netflix y donde el papel es interpretado por Jenna Ortega.

Loring comenzó a trabajar en la serie cuando apenas trasitaba los 5 años de edad, y en entrevistas posteriores reconoció que “aprendió memorizar antes de poder leer” para poder decir sus líneas. En convenciones de fans y en varias entrevistas, Loring habló con cariño de su tiempo trabajando en la serie. “Era como una familia real: no podrías haber elegido un mejor elenco y equipo”, reveló Loring en una entrevista de YouTube de 2017 realizada en la convención Monsterpalooza. “Carolyn Jones, John Astin, Gomez y Morticia, fueron como padres para mí. Eran geniales.”

La amiga cercana de Loring, Laure Jacobson, compartió en una publicación de Facebook la noticia de su muerte: “Es con gran tristeza que informo la muerte de nuestra amiga, Lisa Loring. Sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta. Ella había estado en soporte vital durante 3 días. Su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y ella falleció”, informó Jacobson en la publicación en las redes sociales.

El texto continuó aclarando que “ella está incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Merlina Addams. Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. DEP, Lisa. Maldita sea, chica... fuiste muy divertida”.

Tras su papel en Los Locos Addams, Loring, que naciera como Lisa Ann DeCinces en Kwajelein, Islas Marshall, el 16 de febrero de 1958, apareció en múltiples programas como The Phyllis Diller Show, The Girl from U.N.C.L.E., Fantasy Island, Barnaby Jones y As the World Turns, donde tuvo un papel recurrente como Cricket Montgomery.

En 1973, Loring se casó por primera vez a los 15 años con su novio de la infancia, Farrell Foumberg. Al año siguiente, tuvo a su primer hijo, pero la tragedia le sobrevino cuando su madre Judith murió de alcoholismo crónico a los 34 años.

Ese primer matrimonio apenas duró un año y terminó en 1974. Luego de ello se casó con el actor de Search for Tomorrow, Doug Stevenson, en 1981, y esa relación terminó en divorcio dos años después. En 1987, se casó con la estrella de cine para adultos Jerry Butler, y su nuevo esposo se comprometió a dejar la pornografía. Sin embargo, las continuas apariciones de Butler en películas para adultos, en secreto sin el conocimiento de Loring, resultaron ser una gran tensión para el matrimonio y se divorciaron en 1992.

Tras un breve matrimonio con el actor pornográfico Jerry Butler. Su segundo marido fue el actor Doug Stevenson. A partir de 2002, Lisa Loring trabajó en relaciones públicas para una cadena hotelera y de turismo de los Estados Unidos para asistir a convenciones, donde firmaba autógrafos y se reunía con los fans de la familia Addams. Finalmente, se casó con Graham Rich en 2003 y se divorció de él en 2014.