El legendario músico Little Richard, considerado uno de los padres del rock and roll, murió a los 87 años, dijo este sábado a la revista Rolling Stone su hijo, Danny Penniman. El artista, considerado como uno de los tres padres del rock junto con Chuck Berry y Jerry Lee Lewis, sufrió diversos problemas de salud en los últimos años, aunque no se informó la causa del fallecimiento.

Little Richard, nacido en 1935 en Georgia; conquistó a los jóvenes de la década de los cincuenta con singles como Tutti Frutti (1956) a la que siguió una lista de éxitos apabullante: Long Tall Sally Rip It Up ese mismo año, Lucille un año después y Good Golly Miss Molly en 1958.

"Creo que mi legado debe ser exactamente ese, cuando empecé en el show bussines no existía nada parecido al rock n’ roll. Cuando lancé Tutti Frutti es cuando el rock empezó a golpear”, aseguró en una entrevista en 2013 cuando anunció su retirada.

Aunque siempre se sintió algo menospreciado, Little Richard, Chuck Berry y Jerry Lee Lewis rompieron reglas y allanaron el camino a mitos como Elvis Presley, los Beatles, que siempre reconocieron su influencia, o los Rolling Stones. Sus canciones conocieron versiones de todo un espectro de artistas, desde los Everly Brothers, los Kinks y la Creedence Clearwater Revival hasta Elvis Costello y los Scorpions.Para el recuerdo quedan multitud de canciones y su famoso grito de guerra: “A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom”.

Crítico con su lugar en la historia, Richard tenía muy claro que el nacimiento del rock’n’roll se debió a lo que los blancos les quitaron a la comunidad negra y no tenía empacho al afirmar, como hizo a su paso por Gijón en 2005: “Fuimos nosotros, la gente negra, los que creamos el rock and roll. Elvis era increíble, pero él no fue un creador. No quiero decir con eso que fuera peor, pero los auténticos creadores del rock and roll fueron negros. Ahora está pasando lo mismo con Eminem y el rap, que es otro estilo creado también por los negros”.