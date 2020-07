El icónico artista de rap, cantante y miembro fundador de The Roots, Malik Abdul Basit, conocido mundialmente como Malik B, falleció a los 47 años.

"Lamentamos informarles del fallecimiento de nuestro querido hermano y miembro de Roots desde hace mucho tiempo, Malik Abdul Basit. Que sea recordado por su devoción al Islam y a la innovación como uno de los más dotados MC de todos los tiempos. Les pedimos que por favor respeten a su familia en nuestro tiempo de luto", comunicó la banda en sus redes sociales. Sin embargo, la causa de su muerte no ha sido revelada.

Nacido en Filadelfia, ayudó a formar Square Roots con el baterista Ahmir "Questlove" Thompson, junto con el legendario MC Tariq "Black Thought" Trotter. Cambiado el nombre del grupo a The Roots, lanzaron el primer álbum de la banda en 1993, llamado "Organix".

Todavía con Malik B en el grupo, The Roots editó Do You Want More?!!!??! (1995) y Illadelph Halflife (1996), dos discos con los que alcanzaron el éxito a gran escala. El último álbum de The Roots en el que participó Malik B como miembro de la banda fue Things Fall Apart (1999). Poco después abandonó el grupo.

En la canción "Water", perteneciente al disco Phrenology (2002), The Roots abordaron la salida de Malik B. dejando entrever que estuvo relacionada con las adicciones a las drogas del músico. Malik B. colaboró posteriormente como invitado en varios temas de The Roots, pero nunca volvió a ser un integrante a tiempo completo de la banda.

Actualmente, The Roots es la banda local del show de Jimmy Fallon en la cadena NBC, y regularmente acompañan a los artistas invitados en la música.

Fuente: MDZ