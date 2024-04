El reconocido artista sanjuanino Vicente Genovese falleció en la tarde del viernes en México, donde estaba radicado hace años. El hombre que nació al arte en esta tierra, que fue miembro de la comisión del Museo de Bellas Artes en los '50 y que se hizo un lugar entre los reconocidos maestros de la plástica local y regional, dejó de existir a sus 104 años. La triste noticia fue confirmada por el entorno del artista.

En una entrevista con DIARIO DE CUYO en agosto de 2021 se había explayado sobre cómo vivía el arte en el país azteca. Fue Premiado en la Universidad Nacional Autónoma de México con doce profesores, con medalla de plata, incluso esa vez se mostró dolido de que en su provincia natal no le dieran mucha importancia a su arte: "Una vez llevé a San Juan para hacer una publicación y no me dieron vigilancia tampoco, creo que fue entre 2002 y 2004", expresó.

Genovese realizó exposiciones en varias partes de México y también un libro editado por la UNAM en el 2005, el mismo se tituló: "Genovese en el lugar donde el hombre se transforma en Dios o la ciudad misteriosa", contó con 40 cuadros alusivos a Teotihuacán.

Sin dudas una lamentable pérdida para el ambiente del arte.

Algunas de sus obras: