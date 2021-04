Este viernes 16 de abril el actor Gil Gerard anunció a través de su cuenta de Twitter sobre el fallecimiento de Félix Silla, el actor italiano quien interpretaba al ‘Tío Cosa’ en Los locos Addams, la serie de los años sesenta.

“Felix murió hace apenas unas horas y lo único bueno que puedo sacar de su fallecimiento es que ya no sufrió más. Lo extrañaré muchísimo, especialmente el gran momento que lo pasamos en nuestros paneles. Solo él me decía ‘que me j*diera’”, escribió el actor recordando con nostalgia el humor que caracterizaba a Silla.

Dentro de la serie el ‘Tío Cosa’ es un hombre bajito y con pelo hasta los pies, primo de Homero y Tío Lucas, él habla en un tono altísimo balbuceando un idioma que sólo conocen los de la familia.

Este actor padecía cáncer de páncreas y también interpretó a personajes como el robot Twiki en la serie Buck Rogers en el siglo XXV, producción de 1979 en la que convivió con el actor Gil Gerard, quien daba vida al capitán William “Buck” Rogers.

Este actor de cine y televisión estadounidense nació el 11 de enero de 1937 en Roma, Lazio, Italia; debido a su estatura interpretó papeles en producciones como La Jaula el primer piloto de Star Trek (1965), la primer versión de El Planeta de los Simios (1968) e incluso tuvo un papel como Ewok en la película Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi.

Durante una entrevista de 2020 para el canal de YouTube Código Espagueti, Felix Silla se dijo feliz de que las personas todavía tuvieran aprecio por la serie en la que participó, cuyo éxito atribuye al elenco que la protagonizó.

“En realidad estuvo muy bien hecha, tuvimos muy buenos escritores, estuvo perfecta, ya sabes como el talento de John Astin, Carolyn Jones y el resto del grupo, los actores fueron muy profesionales”, explicó.

En dicha entrevista también opinó sobre la comedia actual y explicó porque no le parecía realmente graciosa: “no hay diversión, para mí no hay nada gracioso con burlarte de tu presidente; y todo está pregrabado, las risas, los aplausos, todo es pregrabado. Y siempre se burlan del presidente, no hay nada nuevo, en La familia Addams todo era divertido justo como una familia.”

La Familia Addams es un programa estadounidense que surgió en 1937 como una tira cómica para el periódico The New Yorker, creada por el dibujante Charles Addams. Sin embargo, en la tira no se especificaba el nombre de la familia, ni de alguno de los personajes. En varios países de Latinoamérica dicha serie es más conocida como Los locos Addams.

La primera versión de esta serie fue rodada en 1964 en formato blanco y negro; contó con la supervisión del propio Charles Addams, quien además nombró a la familia para la serie (debido a que ningún miembro del clan Addams tenía nombre originalmente) y agregó al ‘Tío Cosa’ como un personaje original de la serie, la cual contó con 64 episodios y finalizó en 1966.

El éxito de esta tira hizo que en 1964 se comenzara a transmitir la serie de televisión por la cadena ABC, titulada The Addams Family, con la dirección de Stanley Z. Cherry y Arthur Hiller.

El padre de esta familia se llamaba Homero Addams, gustaba de darse baños en ácido y se caracterizaba por volverse loco cuando su esposa Morticia le hablaba en francés, por lo que comenzaba a besarle el brazo.

Por otra parte Morticia Addams es la madre de la familia y cría a los niños, cuida de su planta carnívora Cleopatra y mantiene toda la casa sucia y tétrica; el Tío Lucas tenía como pasatiempo encender una “lamparita” con la boca y poner la cabeza en una prensa.

Los hijos de esta familia eran Merlina y Pericles, la primera era una niña retraída quien siempre usaba trenzas y se vestía de manera oscura, su muñeca favorita se llamaba Maria Antonieta y está decapitada; por otro lado el chico era gordo y admiraba a su tío Lucas por su conocimiento en cosas asquerosas.

Esta familia tenía incluso un mayordomo llamado Largo, un hombre extremadamente alto quien gustaba de tocar el órgano, hablaba poco y con una voz grave, su imagen hacía referencia al monstruo de Frankenstein y por último estaba Dedos, una mano con vida propia que ayudaba a la familia, se comunicaba usando clave morse o lenguaje de señas.