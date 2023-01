El mítico guitarrista inglés Jeff Beck, miembro del grupo The Yarbirds y líder del Jeff Beck Group, murió ayer a los 78 años, según confirmó su familia.



"Es con profunda tristeza que compartimos la noticia del fallecimiento de Jeff Beck", informaron desde su entorno a través de un comunicado.



Según el diario The Guardian, el músico murió el martes después de "contrajo repentinamente una meningitis bacteriana", señaló su representante, quien además pidió "privacidad" para la familia mientras "procesan esta tremenda pérdida".



Beck, ganador de ocho premios Grammy y nombrado como el quinto mejor guitarrista de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, fue una eminencia del blues-rock y un pionero de jazz-rock y abrió, siempre desde la guitarra, nuevos caminos en la experimentación que influyeron en otros géneros como el heavy metal y el psych rock.



A través de las redes sociales, lo despidieron colegas como Tommi Iommi de Black Sabbath, quien aseguró estar "totalmente conmocionado" ante la noticia: "Jeff era una persona tan agradable y un destacado e icónico guitarrista genial: nunca habrá otro Jeff Beck ¡Su forma de tocar fue muy especial y distintivamente brillante! Se le extrañará", añadió.



Genne Simmons, bajista de Kiss, también señaló que "nadie tocaba la guitarra" y recomendó: "Consigan los primeros álbumes de Jeff Beck Group y contemplen la grandeza".



Nacido bajo el nombre de Geoffrey Beck el 24 de junio de 1944 en Wallington, al sur de Londres, comenzó a tocar la guitara en su adolescencia y, en la década de los 60, formó parte de The Yarbirds, grupo al que ingresó para reemplazar al mismísimo Eric Clapton y por donde también pasaron otros míticos músicos como Jimmy Page y Ronnie Wood.



Inauguró su carrera solista en 1968 con "Truth" y al año siguiente editó "Beck-Ola", el primero de una trilogía de discos que editaría al frente de The Jeff Beck Group, que tenía a Rod Stewart como cantante, a Wood alternando entre segunda guitarra y el bajo y al baterista Mickey Waller.



En 1992, fue introducido al Salón de la Fama del Rock and Roll por su aporte a The Yarbirds y, veinte años después, volvió a ser parte de la ceremonia para hacer su ingreso oficial como artista solista.



El año pasado, junto al actor estadounidense Johnny Depp, con quien venía haciendo presentaciones en vivo, incluido un paso por el Royal Albert Hall de Londres, anunció que estaban listos para lanzar un disco que iba a llamarse "18".