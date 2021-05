La actriz Brenda Gandini está pasando un duro momento familiar. Este jueves murió su papá, Carlos Alberto Gandini, de 69 años. Tenía un cáncer avanzado y estaba en Cipolletti. Su hija lo despidió en las redes sociales con un breve mensaje y una foto muy especial. “Pasé un rato por tu nueva casa y creo que te vi”, escribió junto a una imagen del cielo durante un atardecer.

La noticia la confirmó la pareja de Gonzalo Heredia a La Nación. Aunque no dio mayores detalles de la situación, explicó que su papá estaba enfermo desde hacía tiempo.

Invitada hace unas semanas en PH: Podemos Hablar, la actriz habló de cómo había sido su dinámica familiar en su niñez. “No viví con mi mamá hasta los 18 años. Fue por elección, yo estaba muy feliz en el sur con mi padre y con Pato, su pareja”, explicó. Alejada de los medios, creció en esa ciudad rionegrina, de donde tiene muy buenos recuerdos.

“La verdad es que siento que hoy, mirándolo a la distancia, uno hace lo que puede, hasta donde puede. Nuestros padres vivieron otra historia, otros tipos de permisos, mucho desamor. Quizás antes no tenían opción y las mujeres tenían que estar en la casa con los hijos y yo por ahí no podía entender cómo mi mamá no estaba en mi casa conmigo. Y hoy digo ‘qué bueno que no estuvo en la casa conmigo e hizo lo que quiso’”, reflexionó.

En ese sentido, aclaró que su papá era demasiado organizado y “chapado a la antigua”, mientras Daniela Cardone no. “Ella era la liberación total, era yo la que me tenía que poner reglas”, ejemplificó sobre su vínculo con la artista.

Con respecto a por qué se quedó en Cipolletti con Carlos Alberto, detalló que su mamá se fue de esa ciudad cuando ella tenía dos años. Viajaba una vez por mes, en avión, a verla: “Se tuvo que ir porque le salió la posibilidad de trabajar como modelo. Me quiso llevar y, tenencia de por medio, mi papá no se iba a venir a vivir a Buenos Aires”.

Aunque extrañaba mucho a Cardone, Gandini remarcó que tuvo una infancia muy feliz porque estaba muy asentada a la convivencia con su papá y su pareja: “Si volviera el tiempo atrás, lo elegiría de vuelta. Soy muy ingenua en muchas cosas, pero agradezco haberme criado de esa manera”.