El periodista político y director de la Revista Noticias, Edi Zunino, murió en las últimas horas tras atravesar una dura enfermedad, según confirmó el director de editorial Perfil Jorge Fontevecchia.

"Me acaban de dar una noticia muy triste, que murió Edu Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo", contó Fontevecchia, durante una entrevista en vivo en Radio Con Vos.

Tras quedar en silencio unos segundos, expresó: "Es una profunda tristeza. Director de la Revista Noticias, director asociado de Perfil, me pone muy triste".

"Edi era un chico, era el famoso que se puso los cables en el cuerpo para grabar la corrupción de Cavalieri en el Sindicato de Comercio, me acuerdo eso perfectamente con veintipocos años", contó Fontevecchia.

Zunino, de larga trayectoria en medios, dirigió la Revista Noticias y también el diario Perfil. Más de allá de haber pasado la mayor parte de su carrera en las redacciones, en los últimos años también ganó notoriedad con sus participaciones en programas de los canales América y A24.