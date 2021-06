Esta madrugada murió Agustina Fontenla, la exparticipante de Bake Off Argentina que se había contagiado de coronavirus. La noticia fue confirmada por TN Show, según fuentes cercanas a la joven.

Desde la casa velatoria contratada por sus seres queridos también emitieron un comunicado. “Agustina Soledad Fontenla falleció en Viedma a los 31 años. Su familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación”, escribieron.

La pastelera, de 31 años, se encontraba en estado crítico en la Clínica Viedma, en Río Negro. En las últimas horas su estado de salud había desmejorado y los médicos decidieron intubarla.

El lunes, su padre había dado una entrevista en la que se mostró muy confiado de que su hija saldría adelante. “Está cursando Covid con algunas complicaciones, pero gracias a Dios está muy bien atendida acá. Se encuentra estable”, explicó en declaraciones al medio local Noticias Net. El hombre detalló que tuvo que ser trasladada desde San Antonio Oeste, lugar donde vivía la familia, hacia una clínica de Viedma.

Agustina era abogada y si bien no se consagró en el ciclo conducido por Paula Chaves en la pantalla de Telefe, demostró con amor su pasión por la cocina.

Luego de Bake Off Argentina, Fontenla lanzó un emprendimiento llamado “Arte y azúcar”, dedicado a la preparación de tortas, cupcakes y diferentes preparaciones de pastelería. “Acá me permito volar, crear, hacer todo lo que se me ocurra. Y el sabor del trabajo terminado es incomparable con cualquier otro, igual que la satisfacción de ver la cara de la gente cuando recibe sus pedidos”, expresó en su cuenta de Facebook al hablar de las razones que la llevaron a meterse de lleno en ese proyecto.

