El fin de semana murió Hernán Terranova, uno de los participantes más populares y queridos de Cuestión de Peso. Tenía 47 años y desde hacía décadas luchaba contra la obesidad, enfermedad que en los últimos meses le trajo complicaciones severas.

La noticia se conoció a través de las redes de Lorna Gemetto, una de sus excompañeras de reality y conocida en todo el país como la fan número uno de Susana Giménez. “Últimamente tenía muchos problemas de depresión, más su situación de peso, se descuidó mucho. Se descompensó y hacía una semana estaba internado en coma farmacológico. Tampoco le funcionaban los riñones”, comentó.

Pablo Bragale, otro de los jóvenes que pasaron por el ciclo, lo despidió con profundo dolor: “La vida, la enfermedad de mierda y el destino quisieron que te vayas. Se fue el que nos hacía cagar de risa a todos, el que me hizo conocer el Cilindro, el verdulero que no comía verdura, el que me ayudó cuando no tenía para pagar el hotel, el compañero de banco. Hoy se fue Hernán Terranova, una gran persona, padre e hincha de Racing. Abrazo a toda su familia y que descanses en paz amigo”.

Hernán Terranova y su paso por “Cuestión de Peso”

El verdulero ingresó al programa saludable en 2017, con 187,6 kilos y muchas ganas de mejorar su calidad de vida. “¿Vos querés llegar a ser abuelo? ¿Viste algún abuelo gordo? No, porque no llegan”, pronunció el día que se presentó recordando la dura frase que le dijo su médico de cabecera.

Con esfuerzo, bajó 10 kilos y logró subir 20 escalones hasta una de las plateas del Cilindro de Avellaneda, el estadio del club de sus amores. Sin embargo, su adicción al tabaco le trajo dificultades respiratorias y eso le impidió realizar actividad física para potenciar su plan de descenso.

Su muerte generó un fuerte impacto entre los exconcursantes e integrantes del staff. Quien no dudó en expresar su angustia fue Sergio Verón, una de las personas que más tiempo pasaba con él en el ciclo. “Un compañero y amigo de CDP se fue. La obesidad es una enfermedad que trae asociadas un centenar de complicaciones, si ¡un centenar! Por eso su gravedad; y si no se facilita el tratamiento de estas personas cada vez serán más altas las tasas de mortalidad”, expresó.