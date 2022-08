Por Leonardo Muro

La compañía discográfica Warner Music le había encargado al trío británico un compilado con grandes éxitos pero ellos optaron por entregar nuevo material. La idea original era arriesgarse a experimentar cosas nuevas, romper barreras, superar límites, pero finalmente decidieron navegar las cómodas aguas de su zona de confort.

Muse es una banda que siempre se valió de los grandes problemas para inspirarse: guerras, crisis, revolución, el fin del mundo, ataques extraterrestres. De alguna manera su noveno álbum “Will Of The People” sigue la misma línea pero deteniéndose en lo que la pandemia nos dejó, incluyendo también allí lo que nos quitó, y además los estragos que está produciendo el desastre climático.

Abre el disco la canción que le da título. “Will Of The People” es una fusión, literal, entre su canción “Psycho” (2015) con “The Beautiful People” de Marilyn Manson (1996), en donde satirizan con el ataque al Capitolio de los Estados Unidos perpetrado el 6 enero de 2021, días antes de que Donald Trump finalizara su presidencia.

Inmediatamente le sigue “Compliance”, un himno apoyado centralmente en los sintetizadores y un pegadizo estribillo con aires de Daft Punk.

El disco tiene momentos fuertes como el homenaje a los seres perdidos en la desgarradora “Ghosts (How Can I Move On)”, además está “You Make Me Feel Like It's Halloween”, donde abordan los horribles casos de violencia doméstica que surgieron durante el encierro pandémico, y el increscendo destructivo de “Won't Stand Down” con sus guitarras y sintetizadores devastadores.

Marylin Manson y Daft Punk no son la únicas influencias que pueden escucharse en “Will Of The People”, también hay ecos de U2 en la oda al amor que es “Verona” y no podemos dejar de reconocer a Queen en la operística “Liberation”.

Para el cierre dejaron la impulsiva “Euphoria” que rinde los correspondientes honores al nombre y una buena dosis de fatalidad final con “We Are Fucking Fucked”, nada más explicativo que su propio título.

“Will Of The People” no alcanza a los discos de la primera década de los años 2000 pero es uno de sus trabajos más ajustados de la última década.