Con el Parque de Mayo como escenario y entorno, el 20 de diciembre tendrá lugar el último concierto del año de la convocante Camerata San Juan, y será con una propuesta muy atractiva para todo público, con entrada libre y gratuita. "Navidad en el Parque" se llama este espectáculo que, de la mano del Ministerio de Turismo y Cultura, contará con invitados, sumando más de 60 artistas en escena: músicos de la Sinfónica de la UNSJ, la cantante Flor Carmona y, especialmente, los niños y jóvenes de la Orquesta Escuela San Juan. Populares títulos de música clásica sonarán en la primera parte, luego llegarán clásicos del rock nacional e internacional y el cierre será con un villancicos a tono con las fechas que se aproximan.



"El ministerio de Turismo y Cultura tiene dos grandes proyectos musicales que corren todo el año, que son Camerata y Orquesta Escuela, que han tenido ya su cruce. El primer paso lo dimos en febrero, con la incorporación de tres chicos de Orquesta Escuela a Camerata, en calidad de becarios. Son los que llevan más tiempo, los más avanzados de la juvenil y sus compañeros los admiran mucho por eso, así que quisimos que todos tuvieran la posibilidad de participar de un concierto conjunto", comentó a DIARIO DE CUYO Pablo Grosman, al frente de Camerata. El concertino contó que desde mitad de año la agrupación infanto juvenil se viene preparando para aportar sus cuerdas en esta instancia.



"Son 35 chicos aproximadamente que han preparado cinco obras clásicas y cinco de rock específicas para este concierto. Para un profesional puede no ser tanto, pero para los chicos ha sido medio año de trabajo y los ensayos que empezaron la semana pasada. Ha sido también un importante trabajo de docencia para Camerata, sentando a un niño al lado de un músico. Hay niños chiquitos de 12 años tocando con profesionales, para nosotros es un orgullo y si les vieran las caritas de felicidad a ellos en los ensayos... Es hermoso tenerlos, cerrar sumando, celebrando que ha sido un muy buen año para ambas agrupaciones"..., expresó Grosman, quien acotó que "suena precioso, estoy muy sorprendido".



"Para los chicos fundamentalmente es compartir momentos de alegría y felicidad a la hora de hacer música con músicos profesionales", declaró en la misma línea Jorge Rodrigo, mentor y cabeza de la agrupación infanto juvenil local que, inspirada en el Sistema de Orquestas Infantiles creado por el M¦ José Abreu, está cumpliendo su primera década de vida con presencia en varios departamentos.



En paralelo, la presencia de músicos de la Sinfónica de la UNSJ - bronces, cornos, trompetas, trombones y timbales- amplió sus posibilidades.



"Ya que es un gran concierto de cierre y teníamos la Orquesta Escuela incorporada, queríamos hacer piezas muy conocidas del repertorio sinfónico, al estilo de los festivales que se ven en los parques en Europa. Para eso hacía falta un orgánico un poco más grande que el que tenemos y esta colaboración de colegas amigos convierte a Camerata en una orquesta por una vez", detalló Grosman. "Y también le da una sonoridad nueva en lo popular. Enzo Pérez hizo arreglos que no podíamos abordar antes porque no teníamos esos instrumentos, así que ahora tenemos una sonoridad muy grande que para temas como Come together o Dejavu está buenísimo, porque le da una potencia tremenda", añadió el violinista, quien adelantó que en este tramo se acoplará la voz de Carmona.



Y si bien la idea del show a cielo abierto y rodeado de verde evoca costumbres del viejo continente, para Grosman también es un nostálgico viaje a su infancia, con la Sinfónica de la UNSJ tocando en ese mismo parque, para todo público.



"Recuerdo cuando era niño, la primera vez que escuché a la Sinfónica fue en ese mismo lugar y quedé muy impresionado", rememoró el músico, quien desea que tanto los vecinos de la zona como quienes frecuentan el Parque y toda la comunidad sanjuanina se acerque "con su reposera, su heladerita, para pasar un muy buen momento, en una fecha tan especial".

DATO

Navidad en el Parque. Martes 20 de diciembre, 21 hs, Parque de Mayo (Monumento al Deporte). Para todo público. Entrada libre y gratuita.





EL REPERTORIO



* Música clásica

Dvorak: Danza Eslava

Elgar: Mazurka 1

Grieg: Peer Gynt, Danza del Rey de la Montaña

Shostakovich: Vals

Bizet: Entreacto y Toreador



* ROCK

Música de Pappo, Gustavo Cerati, Charlie García, Fito Páez y The Beatles. Entre los temas que se interpretarán figuran Inconsciente Colectivo, Adiós,

Dejavu, Come together, In my life y Desconfío.



* CIERRE

Noche de Paz.