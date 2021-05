El Ensamble barroco viene de ponerle música a las Indias galantes, audiovisual que estrenó el Teatro del Bicentenario en el Día Internacional de la Danza; y ahora se concentrará en su propio concierto, "Barroco en acuarelas", su primer encuentro con el público desde el inicio de la pandemia, que se realizará el próximo 14 de mayo en la Sala Auditorium (entrada $350, en boletería y tuentrada.com).



El conjunto de cuerdas, vientos y maderas que encabeza la violoncelista Laura Lanzi sumará como invitadas a la artista plástica Verónica Trigo, que aportará las acuarelas realizadas para este concierto, y la diseñadora Paula Lanzi tendrá a su cargo las proyecciones en vivo, buscando una "experiencia multisensorial".



"El Ensamble barroco está siendo cada vez más un proyecto interdisciplinario, se está transformando de a poquito en un colectivo de artistas, en el que no sólo nos limitemos a lo musical. Así como nos sumamos a bailarines con Indias galantes, en este caso la incorporación es desde lo visual, y me parece que completa más el discurso y para el espectador es más completo" dijo a este diario Lanzi sobre el trabajo del grupo que tiene el aval del Departamento de Música de la FFHA, como actividad de extensión. No es la primera vez que Verónica Trigo pintará al son de la música del conjunto local, puesto que el año pasado hicieron a distancia una producción que compartieron en Youtube. La propuesta audiovisual será la fusión del arte de Trigo, inspirada en el programa de esa noche- trabajado con anterioridad, porque no pintará en vivo- con otros recursos visuales que usará Paula Lanzi.



"Será una temática abstracta, que va a tener relación con cada obra del programa. Trabajé con acuarelas, estimuladas en el trazo, el color, y todo lo que se verá en detalle por la obra barroca. Si hay pizzicatos, tendrá un estilo de pincelada; y otra si se trata de un canto melismático, por ejemplo", adelantó Trigo, artista plástica y pianista, sobre lo que se verá en pantalla.



Los integrantes Ensamble Barroco son 12 en esta ocasión (tiene una formación flexible) y son profesores instrumentistas y alumnos avanzados del Departamento de Música de la UNSJ. Ellos son: Alex Zuzuk, Leandro Balderrama, María Eugenia Trigo en violines, Gabriel Aballay; viola, Laura Lanzi en cello, Leonardo Grosso en contrabajo, Bruno Sáez, clave; Julián Rodrigo, flauta traversa, Federico Salas en oboe, Luis Querales, fagot; la percusión está a cargo de Diego Guillen y la voz de la contralto Claudia Lepe. Por los protocolos vigentes en el TB, no puede haber más de 8 músicos en escena, por lo que el programa elegido también contempló esa disposición.



Este primer concierto comenzará con la obra de Marcello, concierto para oboe y cuerdas; después de J. S. Bach, el aria Erbarme dich para contralto y cuerdas, de La pasión según San Mateo; luego también de Bach el concierto para solista en Mi M. De Couperin: Las Naciones (selección) y para cerrar de Rameau "Forets paisibles" de Las Indias galantes.



Si bien Lanzi no se aventura a afirmar que son el único ensamble de música académica que toma obras barrocas, sí reconoce que no sabe de otros. "La música barroca es la que coincide con ese período histórico, en el arte también que va de 1600 a 1750, aproximadamente, se considera finalizado con la muerte de Bach", explicó Lanzi, para compartir luego por qué eligió a los compositores de esa época. "El ensamble nació con esa idea. Me moviliza mucho, por ahí empezó todo, hay mucho para mostrar. En el barroco temprano todavía no estaba tan desarrollado que el compositor escribiera toda la música, entonces da mucha más libertad al instrumentista, se puede aportar mucho desde ese lado" sostuvo la directora.