Los tres tienen cosas que decir y lo plasmaron en sus canciones. La música los atraviesa y parece fluir a través de ellos. Tienen en común, además del talento, su juventud.



Catalina "Caty"García y Lucas Sastriques tienen apenas 18; Gabi Gardiol, 25 y hoy en la Noche de compositores del ciclo Dúo Mixtura invita subirán al escenario de la sala TES para compartir, por primera vez en formato de concierto, su material inédito.



Tienen historias de vida diferentes, abordan géneros musicales distintos, pero los tres tienen -dicen los que saben, como su maestra de canto, Pierina Cialella- una sensibilidad ante la vida y la composición que los destaca por sobre otros.



"La música es una filosofía de vida. Me ayuda a encauzarme cuando siento que estoy perdida", definió Caty a DIARIO DE CUYO. Comenzó a cantar de chiquita, su abuela le regaló la primera guitarra y sacó de oído las primeras notas. Escribió su primera canción los 11 y hablaba de amor. "A esa edad es todo felicidad" dice esta chica que hace blues, melódico y no le tiembla la lapicera a la hora de agregarle una estrofa a algún cover que quiere interpretar y siente que "le falta algo".



Dice que a medida que creció, las temáticas variaron. "En la secundaria me revolvieron un montón de cosas y comencé a escribir cosas más profundas", contó Caty que además recibe inspiración de su mamá, profesora de Literatura y que comenzó a cantar porque escuchaba a su abuelo y su papá, el diputado Pablo García Nieto.



"Puedo cantar folclore, rock, pop... tengo repertorio amplio, puedo cantar lo que sea en cualquier lado, depende de donde me llamen", contó la jovencita que cursa el último año en el colegio Central Universitario, estudió guitarra en la academia de Mario Zaguirre y luego en Arte y guitarra, de la que es parte actualmente además del taller que dicta la integrante de Dúo Mixtura (que esta noche serán los encargados de abrir el concierto y presentar a estos nuevos talentos).



Caty se dirime entre estudiar abogacía y comunicación social, pero planea continuar con el canto. "Quiero llevarlo a la par", apuntó.



Lucas Sastriques, por su parte, vive una situación similar, en la misma encrucijada de elegir una profesión "tradicional" mientras termina el secundario en el colegio Monseñor Audino y Olmos, pero la música tira y las reproducciones que tienen sus tres singles (Muros, Desafiando tu seducción y Homgéneas) subidos este mes a Spotify y Youtube, también. Al igual que Caty, se acercó a la música de niño, en su caso tocando el piano en casa de sus abuelas. Después comenzó a tocar la guitarra y la música era suficiente hasta que apareció su instinto de compositor. "Empecé a tener la necesidad de intentar generar eso que la música de otros me genera a mí", comentó Lucas que define su música como pop y rock alternativo.



"Las temáticas de mi composiciones son situaciones afectivas, más que nada; distintos tipos de afecto. Por supuesto que tienden a relaciones amorosas, pero también algunas están inspiradas en otras cosas... son una mezcla de emociones que me llevan a un sentimiento particular", apuntó el cantante quien agregó: "Agradezco bastante tener la facilidad. Es un mundo muy distinto. Me completa mucho. Siento que si no tuviera esta facilidad para escribir, muchos problemas no los hubiera podido afrontar".



Para Gabi Gardiol la música es su futuro proyecto de vida, y la carrera de diseño gráfico que está a punto de completar fue la herramienta con la que buscará forjar su estilo. "El objetivo de este proyecto es ser percibido como una marca. Que quede la identidad grabada en el espectador (...) La música es la experiencia, no es lo mismo que toque la guitarra en cualquier lugar o que esté en un lugar hecho para que la música suene bien, con luces, con proyecciones y tratar de controlar todas las variables en lo visual y sonoro" apuntó el artista que suma a su presentación las visuales de Bruno Godoy y el vestuario de "Sayas".



Gabriel asegura que ya no le molesta que le pregunten si es hijo de David Gardiol, el famoso titiritero local. "Resuena mi apellido, saben que Gardiol es arte, puedo seguir ese camino, está hecho, por lo menos puedo seguir por esa huella". Sus canciones nacieron en un momento de quiebre en su vida familiar. "A los 13 fallece mi mamá y parece que necesitaba salir eso por algún lado y pinchó por el lado de la música y empecé así, como un juego, con la guitarra de mi viejo y me vi componiendo", contó el joven, el mayor de los cuatro hermanos. "Todos cargamos con ciertas dolencias que nos ha producido la vida, más allá de la muerte de un ser querido, pero día a día sumamos un poquito ahí y un poquito de felicidad. Las dos cosas se expresan", dijo sobre lo que inspira al componer. Que prefiere no encasillar en un género y tiene como meta "dejar algo" en su público.



Estudió dos años de canto en la Escuela de Música a los 14, no lo dejaron seguir por un problema en sus cuerdas vocales. "Para canto lírico no daba, para el género que hago viene de diez. Eso no me iba a detener, ganó expresarse y seguir para adelante", relató Gabi que ya comenzó a grabar su material en El Retoño Estudio y luego quiere subir su música a Spotify. "Vamos a ir con todo", promete.



Son apenas unas frases, apenas algunos pensamientos de Caty García, Lucas Sastriques y Gabi Gardiol que está noche demostrarán que también hablan a través de sus canciones.





El dato



Noche de compositores. Ciclo Dúo Mixtura invita, El umbral taller de composición. Hoy a las 22 en Espacio teatral Títeres en serio, TES (Juan B. Justo 335 sur). Entrada $150.



Tres talentos. De izquierda a derecha, Caty García, Gabi Gardiol y Lucas Sastriques actuarán hoy en el ciclo Noche de compositores.