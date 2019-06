Norteamericanos. Tim Sharp (centro) junto a The Chuck Nation Band actuará el sábado 15, 21.30.



Más de 100 inscriptos, 50 expositores en el simposio, 10 disertaciones de investigadores nacionales e internacionales comparten sus trabajos y dos conciertos abiertos al público, son algunos números que resumen el abundante programa del III Foro Coral Americano "El tesoro de la diversidad" y el II Simposio Americano de la Música Coral que se realizarán en San Juan el 14, 15 y 16 de junio, organizado por el Coro Arturo Beruti.



En esta edición, la temática que atravesará las ponencias y conferencias del simposio será el impacto de las religiones en la música coral americana. Además de coreutas, estudiantes y docentes argentinos, será importante la asistencia de participantes de otros países latinoamericanos, de Estados Unidos, Alemania y España.



Más allá de la actividad académica, habrá dos conciertos abiertos al público en general en el Auditorio Juan Victoria. El sábado (a las 21.30, $100) será el concierto "De los Apalaches a los Andes", con la actuación de los estadounidenses The Chuck Nation Band junto al maestro Tim Sharp. La banda de country mostrará parte de su repertorio y luego se sumará el Coro Arturo Beruti para la presentación de la obra "Come away the skies-A hight, lonesome bluegrass mass", en estreno sudamericano de esta pieza compuesta por Wes Ramsay y Sharp, quien tendrá la batuta de esta presentación, en su regreso a la provincia, ya que el destacado músico y director de ACDA (American Choral Directors Association), participó antes de varios de los eventos corales organizados por el Coro Beruti.



"Tim Sharp es investigador, compositor, realmente es una eminencia. Vamos a interpretar la misa de la que es coautor, que rescata himnos y música característica del centro de los Estados Unidos, al estilo country. Sería el equivalente, salvando las distancias de nuestra Misa Criolla" contó María Elina Mayorga, directora del coro anfitrión y directora artística del Foro.



Además, el concierto clausura será otro lujo, con los cordobeses de La Cantoría de la Merced, dirigidos por el destacado Santiago Ruiz. Es una formación que se ha presentado en el exterior. Ellos presentarán, también en el Juan Victoria, el concierto Noche del Alma, con música de Ola Geilo para cuerdas, piano y coro, acompañados por su propio cuarteto de cuerdas y el pianista Eduardo Gramaglia. Cabe destacar que será un concierto vespertino, a las 18 (entrada $100) como no es un horario habitual de concierto, bien vale tener en cuenta el horario.



"Cantoría de la Merced es un coro fantástico, ellos fueron ganadores en el concurso Ansilta, luego cambiado a San Juan Canta; tienen trayectoria en la Argentina e internacional muy grande, tiene su propio cuarteto de cuerdas y viajan con su pianista", resaltó la directora local.

Cordobeses. La Cantoría de la Merced, dirigidos por Santiago Ruiz, cantarán el domingo 16 a las 18.

Actividad académica

Los más de 40 trabajos seleccionados para el simposio surgieron del análisis de un Comité Académico internacional que se formó a través del convenio que firmó el Coro A. Beruti con la Universidad de Sao Paulo. Así, quedó integrado por la Dra. Susana Igayara y Prof. María Elina Mayorga (co-presidentes) junto a los miembros Dr. Munir Sabag y Lic. Carolina Andrade (Brasil).



"Este año la temática es el impacto de las religiones en la música coral americana, es una realidad que la música religiosa es una parte muy significativa del repertorio coral, no sólo americano sino universal. Sobre esa convocatoria hay trabajos muy interesantes, hemos tenido una respuesta muy amplia", contó Mayorga, destacando las disertaciones de Camilo Matta, Emilio Rocholl y Santiago Ruiz.



Las actividades académicas se llevarán a cabo en sala Auditorium del Teatro del Bicentenario desde el 14 de junio. Para las ponencias es necesario inscribirse en la página www.forocoralamericano.com, con un costo de 35 dólares y 25 dólares estudiantes.