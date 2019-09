Este fin de semana tendrá lugar en San Juan el Festival Animal Andino, que cuenta con una programación de más de 20 bandas, Djs y artistas visuales, que tienen algo en común: la autogestión. Nuevos espacios, nuevas formas de comunicación y de hacer música.



"Es un festival autogestivo no solamente desde la producción sino también en las bandas y los proyectos con los que se trabaja; la elección de las bandas responde también a eso, a considerarlas no solamente como un proyecto musical sino de producción y cultural" aseguró a DIARIO DE CUYO Adrián Salas Abrego, uno de los productores del evento que se llevará a cabo este viernes y sábado que contará con la actuación nombres conocidos del ambiente local e invitados como Mi amigo invisible (Mendoza) y Planeta no de Chile.

Participantes. Mi amigo invisible de Mendoza, Planeta no de Chile (arriba)



"Creemos que en este momento a nivel mundial, país y región, hay gente con ganas de mostrar lo que está haciendo artísticamente y creemos que hay nuevas formas de hacer música, que las etapas de producción son más sencillas (...) Es un momento único en el mundo en el que un artista está en la misma sintonía y puede llegar a mucha gente, hay gente que se lo toma muy enserio. Todo eso queremos mostrar. Ha cambiado la cabeza, que ahora un pibe desde su casa pueda llegar con su música al mundo", agregó Salas, quien es escritor y DJ.



La grilla completa de Animal andino incluye para el viernes a Mi amigo invisible, Manager Capitalista, Sophae y dj's Geminis y Leo Siri (en Quattro desde las 20) y el sábado: Planeta no, Canal 46, Fósiles, Pérez, Fabricio Montilla, Asap crew, Kbsonia, Renata y David, Fede Fantástico, Mi bosque en llamas, Sandro Storani, Aldeano y los Dj Akra & Flowers desde las 17 en Fábrica Ancestral.



Además llegará para una conferencia del productor, periodista y crítico de rock Yumber Vera Rojas.

Asap crew, Canal 46 y Manager capitalista de San Juan (abajo).

Datos del festival

El festival Animal Andino contará con la actuación de Planeta No, Mi amigo invisible (Mza), Asap Crew, Manager capitalista y más de 20 bandas. Viernes 13/09 en Quattro Club (Av. Rawson 1490) desde las 20; sábado 14/09 en Cerveza Ancestral (España 533) desde las 17. Anticipadas hasta jueves 12 a $500 los dos días, $400 por día en venta en www.alpoco.com; Studio CI, Niggazaki, Espacio Patricias.

>