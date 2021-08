Se conocen hace mucho, son compañeras y amigas. Las une la misma pasión por la música y las ganas de actuar. Por eso, tras un año y medio casi sin actuar por la pandemia, la idea de la violinista Indira González Oliva les pareció maravillosa: ser parte de la primera orquesta de cámara de San Juan -y de Cuyo se animaron a decir-, integrada exclusivamente por mujeres, de gestión independiente y que además dará un costado solidario a sus conciertos.



Las solistas de Los Andes debutará el 31 de agosto (ver aparte) y ya tienen las puertas abiertas para actuar en el Auditorio Juan Victoria, luego de la reapertura prevista para finales de septiembre. El grupo está integrado por 11 instrumentistas, la mayoría de ellas son parte estable de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan junto a alumnas avanzadas o profesionales recién recibidas.



"Se pensó en un inicio porque somos muchas las mujeres que amamos la música y en pandemia estuvimos muy paradas, como todos en general, pero así y todo, en mi caso y de muchas compañeras, pudimos volver a tocar en grupos pequeños cuando todo empezó a abrirse. Como casi si la mayoría que estábamos en esos grupos éramos mujeres, pensé por qué no reunirnos en una orquesta de mujeres, para hacer algo distinto" dijo Indira sobre el proyecto que no tendrá directora, pero que cuenta con Emmanuel Siffert -director estable de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ- como maestro preparador. "Él está muy cerca aconsejando, con él trabajé de cerca al principio, me ayudó a elegir las obras y también tuvo que ver con el nombre del grupo, nos apoya mucho. Es muy generoso", dijo indira sobre el rol del Maestro.



La orquesta es vista por sus integrantes como un buen lugar para permitirle a nuevos talentos foguearse y perfeccionarse en conciertos.



"Hay muchas alumnas o profesionales que no tienen dónde tocar, ya sea por el escaso trabajo musical. Son muchas chicas que están saliendo graduadas de la escuela de música y no tienen un espacio donde puedan hacer su vida profesional y quizás antes viajaban a perfeccionarse al exterior", sostuvo González. Entonces planearon una estructura de las once integrantes donde tres sean invitadas (una en primer violín, otra en segundo violín y una en cello) para poder ir rotando entre alumnas avanzadas u otras integrantes de la Sinfónica. "Está abierta a todas las mujeres que quieran participar, está pensado que nos podamos ir turnando para que más puedan participar", afirmó



De este modo, Las solistas de Los Andes tienen en su nómina debutante, además de a Indira que cubre el rol de concertino, a Melina Medina, Rosandry Graterol, Alexandra Carbajal, Norma Beatriz Fiumecaldo, Deborah A. Carrillo en violines; Elisa Noelia Montenegro y Marisel Pagés en violas; Ana Beatriz Salas y Carla Francile Petracchini en violoncello y Laura Vicentela en contrabajo. Dos de ellas, Rosandry y Deborah comparten con González su origen caribeño, ya que son venezolanas.



"Es una orquesta independiente y será ad honorem. Nos une la idea de hacer música y hacerlo bien. En la Sinfoónica hacemos un trabajo distinto porque el formato es más grande. El trabajo de Cámara es más detallado, cada una es importante, porque hace una voz diferente a la otra, exige más a nivel musical y profesional y crece la persona. Lo hemos enfocado desde ese punto de vista, hacerlo bien, detallado, que guste pero que nos exija a nosotros como músicos", dijo la concertino.



Han preparado obras de compositores ingleses de distintas generaciones. "Hemos buscado un repertorio que, si bien es exigente técnicamente, sea un repertorio que llegue al público, accesible al público, no rebuscado y que a la gente le sea difícil de aceptar. Es una música que es ligera, que a la gente le gustará", invitó la artista cubana quien adelantó que personalmente habló con Rolando García Gómez, director del Auditorio Juan Victoria, para presentarle el proyecto y pedir fecha en los próximos meses. "Ahí sería como la presentación oficial", dijo.



"Vivo esto con mucha emoción, siento orgullo, disfruto mucho" contó Laura Vicentela, la contrabajista y una de las primeras en involucrarse en el proyecto. Sobre el costado solidario que tendrá, que será a partir de que las entradas a los conciertos sean elementos para donar a distintas instituciones, Vicentela opinó que es "una forma de devolverle a la sociedad con nuestro arte, que sea un agradecimiento a quienes estuvieron primera línea en la pandemia, solidarios y en homenaje a instituciones".



Las solistas de Los Andes. Actuará el 31 de agosto a las 19 en la Estación San Martín. Gratis.



Una caribeña en Cuyo



Indira González Oliva es cubana, nació en La Habana y tiene 36 años. Llegó a San Juan en 2017 después de postularse al cargo de concertino alterno de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ y donde se desempeña desde entonces.



La música es su vida. Aprendió a tocar a los 6 años el violín. En Cuba estudió y se graduó como Licenciada en música en 2017 y mientras se formaba participó en numerosas formaciones, orquestas infantiles, juveniles. A los 16 ingresó a la Camerata Romeu, considerada una de las más importantes de Cuba, la orquesta integrada por mujeres, creada y dirigida por Zenaida Castro Romeu, lo que significó el inicio de su vida artística profesional. Con esa formación viajó tres veces a España, Noruega, México, Venezuela entre otros destinos donde participaron de festivales. Con ellos grabó varios discos, uno de los álbumes fue nominado a los Grammy en la categoría música clásica



Luego cruzó al continente y pasó 5 años en Ecuador, en la orquesta de Puerto Viejo, y también fue concertino invitada de la Sinfónica Nacional de ese país. También estuvo tres años en Iquique, Chile y un tiempo con una orquesta estadounidense.



Ahora, además de su rol en la Sinfónica sanjuanina, Indira se plantea el nuevo desafío de apostar por la orquesta de mujeres que formó.