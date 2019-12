A punto de culminar un año flojo en cantidad espectáculos en comparación con años anteriores, sin embargo, manteniendo una óptima calidad en las propuestas, vienen importantes figuras para el mes de diciembre. El 2019 termina con la presencia de notables como Vicentico, Coti Sorokin, Jorge Rojas, Los Auténticos Decadentes, Cazzu (la jefa del trap), Dios Salve a la Reina (un importante tributo a Queen en el Teatro del Bicentenario) y el maestro de la música electrónica, el español DJ Cuartero.



Luis Robinson. Viernes 06. A las 22 en Café del Auditorio (Urquiza y 25 de Mayo). Junto a Vía 66 y músicos invitados. Entrada: $300. Anticipadas en Blue Note, Lata y Hoffman Instrumentos.



Magdalena Matthey & Elizabeth Morris. Viernes 06. A las 22 en Primera Estrella (Calle 12 s/n, Pocito). Las cantautoras chilenas regresan a la provincia en el marco del ciclo 'Música de Cordillera' para presentar su proyecto en conjunto. Entrada: anticipada con descuento en Desnivel Libros (San Miguel 470 sur). Reservas: 2646626789.

Cazzu. Sábado 07. A las 20.30 en Hugo Espectáculos (España 34 norte). El trap, tiene una jefa, Cazzu, por primera vez llega a San Juan para presentar 'Error93'. Valor de entradas: $1000. www.masticket.com.ar



>



Dios Salve a la Reina. Sábado 07. A las 22 en el Teatro del Bicentenario (España y Santa Fe). La banda tributo a Queen más importante del mundo. Tras 20 años de éxito consecutivo se presentará una vez más en la provincia. El precio de las entradas es de $800, $1200, $1400, $1600 y $2000, se encuentran en venta en boletería del teatro, de lunes a sábado de 10 a 20hs. y en www.tuentrada.com En esta gira Dios Salve a la Reina realizó 80 presentaciones en Europa, Latinoamérica, USA, Japón y por primera vez al sudeste asiático. También la banda celebra la creación de un nuevo concepto en espectáculos, esta vez orientado para los espacios masivos, donde propone una recorrida sin respiro por la carrera de Queen, desde 1973 a 1995, con temas para emocionarse como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o We Are The Champions.



Catriel y Paco Amoroso. Domingo 08. A las 21 en La Llorona Bar (Rioja y Maipú). Llegan con ATR Band. Entrada: $400 preventa online hasta agotar stock. Anticipadas: a $500 en Maxi Brant y Hoffman Instrumentos (Acha 174 norte). www.harlem.com.ar





Fiesta de Santa Bárbara

Este año inaugurarán nueva sede, el estadio 'Marcelo García' y contarán con la actuación de 3 destacados artistas nacionales. Se trata de Los Auténticos Decadentes (Viernes 06), Jorge Rojas (Sábado 07) y Vicentico (Domingo 08). En todas las fechas, el público podrá ingresar a los espectáculos a partir de las 21. La cita es en el Club Social y Deportivo Aberastain (Funes y Picón, Pocito).





Fiesta de Santa Lucía



Del 13 al 15 de diciembre en la plaza departamental, a partir de las 21 con entrada libre y gratuita. Destino San Javier (viernes 13), Coti Sorokin (sábado 14) y La Konga (domingo 15). Además se esperan numerosos espectáculos musicales locales y departamentales. El domingo 15 también se elegirá a la Representante Nacional de Santa Lucía (título que antes se denominaba Reina).





2 Minutos y Bulldog. Sábado 14. A las 20 en Sala del Sol de Luna Morena (Rawson sur entre Esquiú y Estrada). Celebración de los 25 años del disco ícono del punk latinoamericano 'Valentín Alsina'. Entrada: $500. Anticipadas en Groovestore (Tucumán 341 sur), Cultura Under (Galería Factory local 21) y sistema rebelpass.com.ar

Cuartero. Viernes 20. A las 20 en La Salmuera. El DJ español viene a la fiesta electrónica y compartirá la pista con los DJ Marcos Mas, Rodri DP y Now Group. Tech-house, estilo que viene imponiendo en la escena y cargado de pantallas, efectos visuales y espacios VIP para disfrutar de lo mejor de la música tecno. Entrada: $1200 general; $1600 VIP.



>

Spataro. Sábado 21 a las 23 en QQ Bar. La banda creada por el baterista Fabián Spataro, ex Hermética, llega a San Juan para tocar junto a los sanjuaninos de Ángel y Oculto Nativo. Entrada $250. Puntos de venta: Hoffman Instrumentos; La Ramada.