El 22 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Música, en tributo a Santa Cecilia, a quien en 1594 el papa Gregorio XIII nombró Patrona de este arte. Y la fecha no pasará desapercibida en San Juan, donde habrá al menos cuatro espectáculos que tomarán cuerpo a partir de hoy, con entrada gratuita y aptos para todo público, ya que las propuestas son variadas y atractivas para distintas edades.



"Como la cigarra" titularon al Concierto Coral Integrado que brindarán el Coro Municipal de Rawson, comandado por Carlos Stancoff y el Coro Pre Universitario de la UNSJ, dirigido por Aída del Cid. Será hoy domingo a las 19 hs, en el Complejo Cultural La Superiora (Dr. Ortega a metros del Conector Sur), organizado por la comuna de Rawson. "Parafraseamos a María Elena Walsh desde la tristeza de sentir nuestras voces sometidas al encierro por la pandemia (...). Pero hoy estamos como la cigarra cantando juntos, celebrando la vida, celebrando el canto coral y la oportunidad de poder compartir nuevamente la música en el escenario", es parte del sentido texto con el que abre el programa. El recital dará inicio con el Pre Universitario entonando canciones tradicionales de Ghana y Camerún, un huayno y Marcha, de Ken Berg, entre otras. Luego, el Municipal hará Ave María, de Cascini; Chacarera de las piedras, de Yupanqui; Cantares, de Serrat; y El témpano, de Abonizio, entre otras. Para el cierre, ambas agrupaciones en escena interpretarán la canción que da título a la velada, Como la cigarra, con letra y música de Walsh, en versión coral.



También hoy habrá buena música para disfrutar en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre), a las 20.30 hs. "El andén de pasajeros recibe la música" es la propuesta organizada por el municipio de Capital y que protagonizará el Coro Beruti, dirigido por María Elina Mayorga. "Será de carácter eminentemente popular, considerando que el público que asistirá será posiblemente la gente que un domingo pasea en familia y con amigos en ese espacio tan lindo. Vamos a cantar solamente música popular y folklórica argentina y latinoamericana", comentó la directora, para quien tampoco será una presentación más. "Es parte del ciclo que llamamos Reencuentro con la comunidad. Este tiempo de silencio con la pandemia nos hace sentir no sólo la necesidad de cantar y de reconectarnos como coro sino también con el público", comentó Mayorga, feliz de poder estar con su canto en ese día tan especial. "Celebrar el Día de la Música cantando es sencillamente glorioso. A veces no tomamos dimensión de la efemérides hasta que por alguna causa no podemos celebrarla", reflexionó la directora, que ya ha tenido este año algunas actuaciones con su coro, que se prepara para actuar el 5 de diciembre en la Casa Natal y Museo Sarmiento y también para intervenir en la X Fiesta Nacional e Internacional del Canto Coral en Argentina, producido por la Red Coral Argentina, que se desarrollará de manera virtual con transmisión en vivo por Youtube (youtube/RedCoralArgentina), donde actuarán el sábado 20 del corriente, en la cuarta gala.



Las citas del lunes



Mañana un doble espectáculo musical tomará cuerpo en los jardines del Teatro del Bicentenario. A las 20 hs se presentará el Ensamble Barroco que, con dirección musical de Laura Lanzi, integran Claudia Lepe, Emilio Mini, Eugenia Trigo, Gabriel Aballay, Leonardo Grosso, Julián Rodrigo, Federico Salas, Luis Querales, Camila Vaquero, Mariana Montañez y Diego Guillén. Cantarán obras del barroco francés y arias barrocas para contralto, con obras de Rameau, Lully, Haendel, Purcell y Vivaldi. Y a las 21.30 hs será el turno de los sanjuaninos que forman parte de Cantantes Líricos Asociados de la República Argentina: Susana Téllez, Fernando Lazari, Mabel Peñaloza, Alicia Ambi, Lorena Montero, Francisco Castillo Rojas, Romina Pedrozo, Luciana Escudero, Milagros García, Kevin Gómez, Marcela Quiroga, Rocío Ocaranza, Milagros Aballay Luis Pellegrina. Interpretarán una selección de conocidas piezas como Brindis, de La Traviata y Habanera, de Carmen, entre otras. También canzonettas napolitanas como Funniculi Funnicula y O sole mio; y no faltará la música popular, como por ejemplo el bolero Bésame mucho.



Finalmente, desde las 20 hs, el Auditorio Juan Victoria será el epicentro de otro festejo que llevarán a cabo alumnos y profesores del Departamento de Música de la UNSJ, con el que rendirán homenaje a sus docentes jubilados (2020-2021). Actuarán el Cuarteto Almendra (Ada Hidalgo, Emmanuel Siffert, Raina Diankova y Vesselin Yanakiev) con una obra de Mozart; el Ensamble de trombones (Miguel Sánchez, Melissa Sánchez, Franklin Moreno, Jorge Godoy e Igor Lara) con obras de Haydn, Sandstrom y Jobin; el Cuarteto de guitarras (Ivan Amorós, Martín Valdez, Silvana Poblete y Cristian Fiol) con Desde una región serrana, de Paredes; e Indira González y Abril Oro en un dueto de violines, de Mazas. También habrá canto: Barcarola, de los cuentos de Hoffman, de Offenbach, a cargo de Susana Tellez y Alicia Ambi; y una selección de cancionero escolar didáctico (con temas como Baguala de Juan Paquito y La vaca estudiosa) entonada por alumnos y alumnas de Canto del Profesorado en Educación Musical, con Santiago Saavedra como solista; acompañados todos por Tito Oliva en el piano. El público también podrá apreciar obras para órgano, ejecutadas por Matías Sagreras; algunas de ellas con participación de Indira González (violín) y César Sánchez (barítono).