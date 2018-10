Nacha Guevara (78) se caracteriza por decir lo que piensa. Así lo ha sido a lo largo de toda su carrera y así lo fue en su visita al programa de Mirtha Legrand (91). Pero en esta oportunidad un comentario suyo generó un momento de tensión e incomodidad en el histórico ciclo de la diva por El Trece.

La actriz y cantante protagonizó un pequeño cruce con Mercedes Morán (63), otra de las invitadas, por el avance del movimiento feminista. Pero luego mostró toda su personalidad con un comentario letal dirigido a Agustina de Alba, quien estuvo en la mesa para hablar de su especialidad: los vinos.

Luego de opinar sobre las distintas variedades de uva y brindar distintos secretos sobre el vino, la sommelier (la remera que lució en el ciclo así la identificaba) propuso realizar un juego, una verdadera revolución en el programa.

"¿Quieren que hagamos el juego? En 50 años de televisión es la primera vez que lo hago", dijo Mirtha, sobre la propuesta de Agustina, que llevó todo lo necesario: cartelitos con la palabra "mito" o "verdadero" para responder ante una afirmación sobre la popular bebida.

Todos los invitados aceptaron el desafío, salvo Nacha. La ex jurado del Bailando se molestó con la idea y con la forma en la que la sommelier lideraba ese segmento del programa. "¡Ay Dios mío!", suplicó al escuchar las consignas.

Y luego con una indirecta le expresó todo su malestar: "Mirá vos, yo que había pensado que las personas con más ego éramos los actores. He cambio de idea", lanzó, fulminante.

"Pueden jugar si no quieren, no es obligación", fue la respuesta que le quedó a De Alba, visiblemente sorprendida con la reacción de Nacha. Mirtha intentó calmar la situación con algo de humor: "¡No! A los actores, en cuanto a ego, no nos gana nadie. Ni los políticos, a ellos los pasamos".

Tras ese momento, Agustina llevó adelante el juego, aunque Nacha nunca le puso la voluntad solicitada.

Rápidamente, entonces, las redes se inundaron de comentarios negativos contra la actriz. "Nacha Guevara habló que creía que los actores eran los que más ego tenían. Además de confirmar eso, también son insolentes y maleducados... Por lo menos ella lo demuestra", escribió una usuaria de Twitter.

Otra siguió la misma línea, pero arremetió con mayor dureza: "Nacha Guevara, señora desubicada, pedante y horrenda, ubíquese. Su edad y su experiencia lo único que hacen es que agrande ese ego asqueroso que tiene. ¡Respete, señora!".

Y una tercera sentenció con ironía: "Nacha Guevara hablando de ego. Ja, ja...".