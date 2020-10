Después de una semana de recetas y encuentros en la cocina de " MasterChef Celebrity", Nacho Sureda fue el primer eliminado del reality. De acuerdo al jurado, el actor cometió errores imperdonables durante su participación en el duelo final.

Las figuras que estuvieron en la gala de eliminación debido a que en la semana no les fue tan bien, Analía Franchín, Belu Lucius, Roberto Moldavsky, El Polaco, El Turco García, Rocío Marengo y Nacho Sureda, tuvieron que preparar pastas caseras con una salsa a elección.

El cocinero italiano Donato de Santis se encargó de darles una clase privada a los participantes para poder guiarlos en su objetivo, mientras que los otros dos jurados, Damián Betular y Germán Martitegui, se mantuvieron al margen.

A pesar de que los platos servidos por el actor de "El Marginal" fueron buenos, este falló de la peor manera: ¡agarró la comida del jurado con la mano!

“Nacho, fue el día en el que mejor te vi posicionado, desde el principio. Lograste una pasta correcta, pero cometiste errores insalvables", comenzó el chef de Tegui.

"Mucha gente dice ‘no se ve qué pasará dentro de esa cocina’ porque tiene las puertas cerradas y no sabés lo que está pasando. Pero esta es una cocina abierta y yo vi lo que hiciste: serviste los fideos que comimos con la mano. Fue un gran intento logrado de cocinar mejor, y tuviste un error que es grosero”, remató el jurado del reality.

Finalmente, entre Moldavsky y el actor, fue Sureda quien fue eliminado del certamen. Después de la transmisión del programa, Flor Vigna realizó un vivo en Instagram y tuvo como invitado al ex participante: “Me voy con la frente en alto, sabiendo que di todo lo que podía y puse mi amor y mi empeño".

El primer eliminado dijo que espera tener "la posibilidad de reingresar a Masterchef Argentina con un repechaje".

De acuerdo a la figura, el jurado lo tenía en la mira: "Me agarraron de punto... Estuve flojo, venía desconcentrado". Además, se sinceró en cuanto a cómo se sintió después de ser descartado: "Estoy ahí, me fui angustiado, me pegó un bajoncito".

También se refirió a las amistades que cultivó en el poco tiempo que estuvo en el reality, como Fede Bal y El Polaco: "Te pega, te encariñás".

Fuente: Diario Show