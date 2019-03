Seis meses después de anunciar su embarazo, Dalma Maradona (31) se convirtió este martes en mamá. Fue en una clínica de Palermo, donde la hija de Diego y Claudia Villafañe dio a luz a su primogénita. ¿El nombre? Roma.

Dalma, que el 2 de abril cumplirá 32 años y está casada con Andrés Caldarelli (32), quedó internada este martes en la clínica Los Arcos. Y pasadas las 23, llegó al mundo Roma, por cesárea.

"Bienvenida Roma de mi corazón!", la recibió su madre, ya entrada la madrugada del miércoles. "Este mundo a veces es un poco extraño, pero con tu papá vamos a hacer todo para que siempre seas feliz!".

Es el tercer nieto de Diego Maradona. Se suma a Benjamín, hijo de Giannina y Sergio "Kun" Agüero, y a Diego Matías, hijo de Diego Jr.y Nunzia Pennino.

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli se casaron en marzo de 2018, después de cinco años de noviazgo. La fiesta fue en Pilar y no contó con la presencia de Diego, en medio de las relaciones tirantes entre Dalma y Rocío Oliva, la novia del Diez en ese momento.

Bienvenida Roma de mi ❤️! Este mundo a veces es un poco extraño, pero con tu papá vamos a hacer todo para que siempre seas feliz! Gracias a todos por tan lindos deseos y tanto amor! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 13 de marzo de 2019

"Yo le expliqué a ella y está todo más que bien. Le deseo que sea muy feliz, y le mando un beso tan grande como las Islas Malvinas", escribió Diego, días después del enlace. En aquel momento se desempeñaba como entrenador de Al Wasl.

En septiembre pasado, Dalma compartió la noticia de su embarazo en Instagram: "Dejo de dar vueltas y les cuento que vamos a ser tres. Empezamos esta familia con toda la ilusión y el amor del mundo! Tan buscada, tan deseada y TAN AMADA bebita linda!".

En los últimos días, había evitado entrar en una polémica con su padre, luego de que el abogado Matías Morla ventilara que Maradona tendría cuatro hijos más en Cuba.

"Pero, por favor, estoy a punto de parir, no me entran los corpiños ¿y ustedes pretenden que piense en otras cosas? No puedo, Juan Carlos. Perdón, Mabel. Pero acá se habla de lo importante", escribió Dalma en su cuenta de Twitter.