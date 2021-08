La actriz Nancy Dupláa ver que "va a ser inevitable que Pablo se dedique a la política, y lo acompañaremos aunque no es lo que yo elegiría. Pero si quiere ser Presidente lo mato, yo cada vez quiero ponerme menos tacos, imaginate que me cuesta ir a los Martín Fierro, a mí que no me hagan trabajar, ja ".



Estas palabras las pronunció en diálogo con Marcela Coronel en su programa "Mientras tanto", el cual se emite de lunes a viernes de 14 a 18 hs. por Mucha Radio FM 94.7.

Allí, quien ahora interpreta a una fiscal en la serie de ficción el Reino, de Netflix, recordó que su esposo Pablo Echarri , "viene haciendo política hace muchos años en SAGAI, ocupa un puesto muy importante en cuanto a ir mejorando el sector. él fue a hablar con Néstor le puso el cuerpo al pedido por la propiedad intelectual ".

"Es hermoso, yo no tengo dudas de que si él se va a dedicar a la política se va a dedicar desde ahí. Pero es un campo minado la política en este país. Con los medios de comunicación y la justicia de la mano", comentó más tarde y agregó: "Es una lucha muy desgastante porque tienen todas las almas para hacerte caer. Energéticamente te genera estar rosqueando todo el tiempo y es fuerte, cuesta cortar".



En esta línea sostuvo que: "Por supuesto que si es una decisión de él lo vamos a acompañar, pero no es lo que yo elegiría acá en Argentina. Él lee muchísimo y tiene un profundo deseo de mejorar la vida de los que peor la pasan. Mi intuición es que va a ser inevitable".



"No sé dónde lo veo. Hay algo del barrio, de lo social, la tiene muy clara. Le veo mucha capacidad. Sabe de números, de economía, se ha informado mucho", dijo Duplaá y luego bromeó: "Si quiere ser presidente lo mato. Yo cada vez quiero ponerme menos tacos. Primera dama me mato, me cuesta ir a un Martín Fierro. A mí que no me hagan trabajar. Es una responsabilidad que te viene de arriba también. No se puede programar nada para adelante".