En medio de la cobertura del debate en la Cámara de Diputados sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Nancy Pazos impactó al contar detalles de su estremecedora experiencia al practicarse un aborto en dos oportunidades.

"Es duro, es algo que uno no se lo desea a nadie, que no estaría bueno que lo tuviera que pasar nadie. Pero, por otro lado, también, como me paso a mi a los 18 años, empezando la vida, hoy puedo decir que tomé una buena decisión y que fue una liberación. Y que hoy sí soy una madre feliz, porque en ese momento nunca pensaba que iba a ser madre porque no quería serlo y hasta los 30 años pensé que no iba a tener hijos", comenzó a decir en vivo por C5N.

Y continuó: "Insisto, fue duro. No lo conté en mi casa, estaba en ese momento en pareja, me tomé unas vacaciones como para tomar la decisión, no fue inmediato. Quedé embarazada y lo primero que dije '¿qué hago?' Claramente tenía toda la sensación de que no quería tener ese hijo. Era justo fin de año, nos fuimos de viaje. Me tomé un tren para ir a Mendoza y nunca llegué, me encontré en el viaje con gente que viajaba a San Luis, que nos invitaron y terminé en un pueblito de San Luis. Y la persona que estaba en el mismo camping que estábamos nosotros, trabaja en un servicio de adopción de un juzgado familiar. Le conté lo que me pasaba y hasta intentó convencerme de que tuviera el hijo y lo diera en adopción, tuve esa posibilidad de darlo en adopción pero la verdad que no pude porque afrontar un embarazo no deseado durante nueve meses yo lo sentía como una tortura".

"Tomé la decisión en pareja. Encontramos un lugar por Flores, una pseudo clínica. Fue todo horrible. Era chica y no tenía muchos recursos, una amiga me prestó su carnet de prepaga para ir al Hospital Francés y con su carnet fuimos a chequear que yo estaba realmente embarazada. Lo primero que hice fue preguntarle al médico 'que podía hacer', pero no me podía dar ninguna ayuda. Estaba prohibido todo". Y agregó: "Empecé a buscar y alguien me dio un dato, un teléfono en un papelito, llamé y era un lugar en Flores. Me acuerdo muchísimo que había muchas chicas que ya habían salido del proceso que estaban en distintas camillas... y sentía miedo atroz. La verdad que era una especie de matadero, lo pienso mucho tiempo después y digo 'qué impresionante'".

Más adelante, brindó más detalles sobre las dos ocasiones en las que interrumpió el embarazo: "Aborté dos veces, aborté esa vez que fue la más terrible porque fue la primera vez, porque me acuerdo que me costó tomar la decisión. Ninguna persona que termina en esa situación lo hace porque es una situación deseada. Claramente es un proceso muy doloroso, es un proceso que te hace repensar un montón de cosas".

En paralelo, le habló directamente a las mujeres jóvenes que tomen la misma decisión que ella. "Es algo horrendo, pero se supera. Yo estoy totalmente convencida que lo que hice, lo hice bien. No estoy arrepentida de lo que me paso. Creo que es fundamental para cualquier mujer poder decidir, la decisión no es fácil", manifestó convencida.