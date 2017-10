Nancy Pazos (47) y su bailarín, Cristian Ponce, protagonizaron un blooper al final de su coreografía al ritmo del rock, y la periodista se llevó un duro golpe en la espalda.

Ante la sorpresa de todos, Nancy se retiró de la pista. Al cabo de unos segundos regresó y contó que sintió ganas de vomitar, pero que no pasó a mayores: "Estoy bien, me faltó el aire pero no fue tan fuerte. Está todo bien".

Lookeados como los personajes principales de la película Shrek, se llevaron una pésima devolución de parte del jurado: tan solo seis puntos.