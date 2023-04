Nancy Pazos trabajó en LAM en el pasado, pero abandonó el ciclo y nunca se supo por qué, hasta el día de hoy. La periodista le pasó factura a Ángel De Brito y terminaron cruzándose con todo en Twitter. Todo comenzó cuando De Brito replicó en su cuenta un titular que incluía una supuesta declaración de Pazos.

Esto basto para que ella lo fulminara: "No entrecomilles algo que yo no dije Angelito, si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos fíjate si podés soltar. Porque desde que dejé de trabajar con vos me nombrás casi a diario. ¿Tanto me extrañás? ¿O te doy rating?". De Brito no se quedó callado y la criticó: "Me dio gracia que hables de despecho por no ser Primera Dama. Y que Canosa haga programa político y vos seas una panelista de GH. No das rating, dejá de fabular, loca. Además, te rajé por pésima compañera. No dejaste nada".

Nancy le respondió: "Lo más patético del 'te rajé' de @AngeldebritoOk es que en ese momento alegó estar sorprendido por la decisión de la producción. Y 'me rajó' el mismo día que a @analiafranchin, porque ambas molestábamos a su álter ego femenina @yanilatorre. Él envidia las mujeres fuertes". Al ver esto, el conductor disparó: "El “'te rajé' es porque MENTÍS diciendo que te fuiste. @analiafranchin es amiga y fuimos con @yanilatorre a su último cumple. No te vimos. NADIE TE BANCA por pésima compañera".

Luego de un ida y vuelta muy picante, De Brito continuó: "Cada vez que escribís, te hundís más en tu m... Con razón, te dejo por Maiorana. Y la terapia no te sirvió. Seguí participando, sucia". Esto hizo explotar a Pazos, que escribió: "Cómo se nota que no tenés argumentos. Esto empezó porque cuestioné tu idoneidad o buena leche periodística porque entrecomillaste algo que yo no había dicho. Es decir generaste una Fake News. En vez de corregirlo duplicaste. Y como siempre te fuiste al barro. Que es tu hábitat".

Pero Pazos sumó una frase desafortunada que generó mucha polémica entre la gente que, hasta ese momento, seguía el ida y vuelta. "Tu peor característica es que sos cobarde. Nunca vas de frente, usás a tus secuaces para que digan lo que no te animás o lo que no te conviene. Y desde ya tu principal odio es con las mujeres. No con cualquier mujer. Con las mujeres que envidiás porque tienen lo que vos no tenés".

Ángel de Brito confesó que Nancy Pazos fue la peor angelita que contrató

En un programa de LAM en donde estaba invitada Pamela David, la modelo le preguntó a Ángel de Brito sobre las angelitas: “La pregunta es, ¿A quién no volverías a convocar?”. Un tanto dubitativo, el conductor empezó a responder: “No sé si dos... No tengo dos, con una...”.

En un momento nombró a Nancy Pazos, haciendo referencia a la consulta. “Porque fue mala compañera con todos. Yo volvería a trabajar con ella, no tengo problema. Es funcional, buena mediática, es una ex periodista interesante”, aclaró, haciendo énfasis en que no la elegiría de nuevo ya que el resto de sus compañeros de piso no compartieron una buena experiencia con ella.

Por último, dio detalles sobre el comportamiento de Nancy en su ciclo. “Se portó mal con todos, entonces... Mirá que hay gente que vino y se portó mal. Tuve a Graciela Alfano, tuve de todo”, lanzó sin miedo a las consecuencias de sus fuertes palabras hacia una colega.