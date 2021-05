Naomi Campbell se convirtió en madre primeriza a los 50 años. La ex top modelo compartió la feliz noticia con una dulce foto de su mano sosteniendo los pies del bebé. “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre”, escribió en la publicación. “Tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”.

La modelo no dio más detalles en la publicación, pero etiquetó a su propia madre, Valerie Morris-Campbell. La empresaria dio la bienvenida a su hija cuatro años después de dar crédito a la ciencia por darle la oportunidad de formar una familia “cuando quiera”.

Los amigos famosos de Naomi se apresuraron a felicitarla por la llegada de su bebé.

La cantante Rita Ora escribió: “Nadie se merece esto más que tú”, mientras que la actriz Zoe Saldana le comentó: “¡Dios mío, felicidades! ¡¡Que bendición!!”. El diseñador Marc Jacobs se mostró muy emocionado y expresó: " ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones”. En tanto, la actriz de “Game of Thrones”, Sophie Turner simplemente comentó un corazón de amor en la conmovedora publicación de Naomi.

En mayo de 2017, Campbell le dijo a la revista Evening Standard que había pensado en convertirse en madre, pero que no tenía prisa. “Pienso en tener hijos todo el tiempo”, dijo en ese momento. “Pero ahora, gracias a la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”.

A pesar de expresar continuamente su deseo de tener hijos, Campbell luego le dijo a WSJ Magazine en 2019, que no estaba preparada. “Todavía no, veré lo que me trae el universo”.

Sin embargo, la chica de portada de Vogue insistió en que no quería ser madre soltera, por lo que primero buscaría una pareja adecuada. “Quiero una figura paterna. Creo que es importante. Así me siento hoy”.

La tierna foto que publicó la ex modelo.

Hizo la declaración poco después de romper con el ex One Direction, Liam Payne, de 27 años. Antes de salir con Payne, mantuvo una relación con el rapero Skepta, de 38 años, que se hizo conocido por su supuesto romance con la cantante británica Adele.

La pareja estuvo saliendo durante unos cinco meses en 2018, y el rapero incluso hizo referencia a ella en la canción “Interlude”, alegando que ella usó ropa interior sexy para él durante una videollamada. Escribió: ‘¿Cómo puedo quedarme dormido cuando estoy en este FaceTime con Nao ... shh? Ella consiguió los Victoria Secrets que está tratando de mostrarme”.

En agosto de 2018, Naomi dejó de seguir a Skepta y eliminó cualquier rastro de él de sus redes sociales, incluida su portada de GQ que había sido lanzada en marzo de ese año.

El año pasado, en una entrevista con la revista Times Weekend, Naomi dijo que está en buenos términos con todos sus ex novios anteriores, pero admitió que no es amiga de su “último” ex. “Digan lo que digan de mí, sigo siendo amigo de todos mis ex ... excepto del último ‘’. Cuando se le preguntó si se refería a Skepta, simplemente dijo: “Una dama nunca habla de los detalles de su vida privada”.

A principios de este año, la ex to model afirmó: “Este 2021 va a ser un gran año, solo tenemos que superar algunos obstáculos más. Nada desaparece de la noche a la mañana, pero solo tenemos que superar este primer trimestre. Después de eso, creo que este será un año increíble. En realidad, no solo creo que lo será, siento que lo será”.