No falta nada para la gran final de Bake Off en la que se enfrentarán Samanta y Damián en la que definirán quien es el mejor pastelero. En este contexto, Narda Lepes salió a dar su opinión y fue contundente con los participantes.

En primer lugar, dio a conocer que no mira el programa, a pesar de que un amigo (Christophe Krywonis) sea parte del jurado: “Todo lo que está pasando me lo fui enterando por Twitter y por los comentarios. No lo vengo siguiendo porque los domingos a la noche vemos películas”.

Lejos de levantar el pie del acelerador, la experta en cocina disparó en referencia a la supuesta información de que Samanta sería pastelera profesional: “De todas maneras creo que sería un problema si fuera diez mil veces mejor. Pero por lo que vengo escuchando, leyendo en Twitter de los que son fanáticos, no es así”.

A eso, Narda añadió: “Entonces, por más que ganes, no es que era Pamela o Damián (Villar y Betular), que hace las esculturas”. Desde el ciclo “Confrontados”, añadieron que muchos participantes de otros reality shows de cocina, como MasterCheff, salieron a criticar, justamente a estos programas.

“Cuando te haces conocido en los canales de cable, todo es despacio y te da tiempo de prepararte. Cuando te haces conocido en un reality, todo viene junto. Entonces no tenés tiempo de leer la letra chica”, reforzó Narda Lepes.

Luego de esta polémica, Lizardo Ponce le preguntó por los famosos que se volcaron a la cocina durante la cuarentena por coronavirus y por si los prefería a ellos o a algún cocinero profesional. “Los chefs son mis amigos, entonces no los consumo, sino que les mando comentarios y les acoto algo. Es otro tipo de relación. Hace mucho tiempo que quiero que la gente cocine más. Entonces, si cocina un futbolista o una actriz, me parece espectacular”.

Fuente: La 100