Natacha Jaitt habló del llamativo allanamiento que le realizaron este miércoles a la mañana luego de que declarara durante 7 horas ante la Justicia en la causa de pedofilia en las inferiores de clubes de fútbol.

“Voy a colaborar por los chicos abusados“, insistió Natacha y agregó: “No cometí ningún delito. Me presenté ayer ante la fiscal Soledad Garibaldi y declaré siete horas, y todavía me queda por declarar”.

“Pedí protección y garantías pero no las tuve“, comenzó su descargo Jaitt en la puerta de su casa y reveló que ante la Justicia declaró y presentó pruebas pero remarcó que ya hubo datos que se filtraron.

Indignada por el allanamiento en su casa y el modo en que se lleva adelante la investigación de pedofilia, la conductora disparó: “No tengo protección, me voy a ir del país“. Sin embargo aclaró que eso no significa que no vaya a continuar con la causa: “Voy a ir con esto hasta el final”.

En medio de la conferencia improvisada, Natacha Jaitt realizó otra fuerte denuncia: “La fiscal (Soledad) Garibaldi, el día domingo fue presionada por el Procurador para hablar. La presionó a ir a un programa al canal pedófilo, América”.

“Ya se van a enterar de la complicidad y toda esta red de pedofilia“, manifestó y se preguntó: “¿Donde está la protección de los chicos abusados?. Filtrar información es no protegerlos.”