La pronunciada crisis entre El Polaco y Barby Silenzi tomó un rumbo mediático incontrolable en las últimas semanas del 2020. Y entre los nombres que resonaron como terceros en discordia estaba el de Natalie Pérez. Según contaban en LAM, la cantante -que reemplazó al Polaco durante su licencia por coronavirus en MasterChef Celebrity- habría pegado muy buena onda con el músico al punto de generarle un conflicto en su pareja. “Todo se terminó de pudrir cuando El Polaco entró a Masterchef. Que se la creyó, se agrandó y empezó a ver a otras minas. Todos apuntaron a Sofía Pachano, pero no era ella. Tenían buena onda, se hicieron amigos, tienen confianza, pero el problema era Natalie Pérez. Barby Silenzi la celaba”, subrayaba Ángel de Brito.

Semanas más tarde, lejos de frenar las crecientes versiones, la actriz echaba más leña al fuego declarando públicamente en una nota que elegiría al Polaco para acompañarla en una isla desierta. “¡Con el Polaco! Mariana Genesio no sabe hacer muchas cosas, Seba Wainrich es muy blanco, lo agarra el sol y lo aniquila, el Polaco también es blanco, pero lo veo más guerrero”, justificaba en un divertido ping pong con Stefanía Roitman.

Todo había quedado en el olvido luego de que el cantante y su pareja confirmaran su reconciliación durante las fiestas. Sin embargo, la llama se reavivó ayer cuando la cantante compartió en redes una sugestiva foto con El Polaco al borde del beso. Según adelantaron, la imagen corresponde a la nueva canción y videoclip que ambos compartirán por primera vez con fecha de estreno el próximo 8 de enero.

“Ay, mirá lo que hiciste MasterChef”, “A Barby Silenzi no le gusta esto”, “Acá comenzó todo entonces”, “Barby ya debe estar explotando de celos”, “Olvidate, quilombo en puerta”, repetían algunos de los comentarios de la cuenta de Perez que no tardaron en multiplicarse. Si bien una mayoría celebró esta unión musical, otros apuntaron a que la grabación del videoclip habría sido el puntapié inicial de un vínculo más que cercano entre los dos. Aunque Natalie no salió a contestar, le dio el visto bueno con un emoji a una seguidora que salió al cruce de todos los que la llamaron “roba maridos”.

“Se viene un temón con Natalie el viernes, explota”, escribió el cantante de cumbia en su cuenta de Instagram con la misma foto y ella le contestó: “Dale Pola, es un temazo. Más positivo”. De esta manera, El Regalo, nombre del nuevo single que unirá a los jóvenes artistas, marcará un nuevo precedente en la carrera musical de ambos. ¿Qué dirá Silenzi?

Fuente: TN