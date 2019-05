El flequillo no es para cualquiera, pero a Nati Jota, el cambio de look le resultó una maravilla. La influencer decidió dar el gran paso en febrero, después de días de meditación y aunque al principio no le gustó la imagen que le devolvió el espejo, con los días, empezó a sentir amor por su nuevo "flequillito".

En aquel entonces, Nati recibió chistes de todo tipo: algunos la compararon con Laura Esquivel, otros con Betty Olave - la madre de Rodrigo Bueno- y también con uno de los personajes de El mundo según Wayne, Garth.

Ahora, la integrante de Redes fue más allá y le dio otro tijeretazo más a su ya famoso flequillo, pero esta vez, los fanáticos no fueron tan receptivos con su nueva apuesta. ¡Hasta le pidieron que le de un respiro a la peluquería por un largo tiempo!

Nati debutó el cambio en una foto junto al río, en la que ella bromeó sobre estar sobria un finde. "Cuando no te rompés el sábado y te das cuenta que los domingos pueden ser lo más", escribió. Era un buen disparador de comentarios, pero todos se enfocaron en los pocos pelitos que quedaron en el flequillo de la periodista.

Nunca dejes que nadie te diga que hacer con tu flequillo... pic.twitter.com/ih74uVw1qW — F �� (@alonso_casla) 16 de mayo de 2019

Los mensajes no se hicieron esperar: "Me genera conflicto ese flequillo", "Pareciera que te lo cortó un sobrino tuyo", "Arreglate ese flequillo por favor", "Larguito ese flequillo". Fueron algunas de las burlas que recibió. Pero la blonda utilizó las redes para aclarar que no la crítica no le importa.

Que carajo les importa mi flequillo !!!! — NATI JOTA ���� ����‍♀️ (@natijota) 16 de mayo de 2019

Pero en Twitter las burlas no pararon.

después de ver a nati jota con flequillo me tuvieron que internar en el posadas — Matias. (@maati_5) 2 de febrero de 2019