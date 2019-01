Dueña de uno de los cuerpos más admirados en el mundo de Hollywood y de un rostro cautivante, a los 43 años, Charlize Theron es una de las más bellas mujeres del cine de los últimos tiempos. A ella no le hacen falta pactos oscuros, como los que usaba la malvada madrastra de Blancanieves que interpretó, al contrario. Para la rubia, el secreto de su belleza es comer bien, descansar y "hacer lo que uno ama'.



Ella sigue una rutina de ejercicios tres veces por semana, hace 20 años que hace yoga y hace poco comenzó spinning. A la hora de comer elige frutas, ensaladas de hojas verdes, té de rooibos, jugos y agua, nada de alcohol.



La actriz tiene una rutina cosmética sencilla: "Me lavo la cara, me aplico FPS y bálsamo de labios; rizo mis pestañas y peino hacia atrás mi cabello con los dedos' ha dicho en alguna oportunidad la sudafricana que ha tenido drásticas transformaciones para algunos papeles, confesó que la última vez -para Tully- le costó mucho recuperar su peso.



Charlize es un ícono "beauty' y siempre deslumbra en la alfombra roja. Si este año se pasea por los Oscar, será el centro de atracción no sólo por su look sino porque estaría viviendo un romance con Brad Pitt, desatando la furia de su ex, Angelina Jolie. Un culebrón perfecto para la farándula californiana. Pero seguramente ella está por encima de esa tormenta.

Looks

Aunque casi siempre está rubia, alguna que otras veces lució un total black. La hemos visto platinada, pelo corto ondulado, o pixie, más largo y hasta el pelo rapado. Todo le queda bien.