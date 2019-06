Nequi Galotti estaba hablando sobre sus hijos en el living de Pampita Online, el ciclo que conduce Pampita en Net TV, y explicó que era capaz de cualquier cosa si los veía sufrir. Fue ahí que se olvidó de las cámaras y dio detalles sobre un episodio desconocido de su vida.

"A mí me pasó algo tremendo con mis hijos mayores. Siendo ellos adultos, yo me enteré de que habían sido abusados en situaciones donde los mayores tenían poder sobre ellos", comenzó diciendo Nequi, haciendo un esfuerzo por utilizar las palabras correctas. "Me contaron cosas terribles de su infancia, cuando yo toda la vida los cuidé, los quise, los protegí, los amé, los aconsejé", expresó.

Nequi hacía referencia a Miguel y Nicolás, sus hijos junto al empresario Luis Rusconi, fallecido en octubre de 2017. "Yo los mandaba a la casa de su padre pero ellos la pasaban mal. Cuando tenían 12 años me decían que no querían ir, y yo no lo podía entender, con el amor que tenían por su papá. No me lo podían decir, no me lo podían explicar, me lo dijeron muchos años después", recordó.

La exmodelo siguió con su catarsis televisiva haciendo referencia a un audio privado que se viralizó en septiembre del año pasado. En él, Nequi hablaba pestes sobre Ana Rusconi, la última esposa de su ex, quien fuera su pareja en la época en que sus hijos sufrieron los abusos relatados. "Por eso me enojé, y lamento profundamente que eso que le dije a una amiga en privado y de la manera en que se lo dije, se haya viralizado", explicó.

"Yo toda la vida hablé con mis hijos. No fue que eso se me escapó, no me lo pudieron contar antes. No haberme enterado es tremendo", se lamentó Nequi. "Mi hijo más grande en un momento tuvo ataques de pánico, y yo no entendía por qué le pasaba eso, a los 14 o 15 años", agregó.

Fuente: TN Show