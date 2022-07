El jueves, cerrando la emisión de La Voz Argentina, Lucas Bongiovanni salió al "ring' para enfrentarse con Ramiro Carballeda (Buenos Aires), ambos del equipo Lali. La canción asignada fue Beat it, de Michael Jackson, y luego del ajustar detalles con Alex Ubago como co-coach y con la misma Lali, salieron a medirse ante todo el jurado. Tras las devoluciones de rigor, divididas como suele suceder, Lali dio su veredicto: "Lucas', señaló al sanjuanino, más allá de marcarle que en el ensayo ella tuvo "un poco de miedo' tras notar "cierta inseguridad para entrar a la frase' y su "instinto de alejarte el micro'.



"Sí estaba nervioso porque era una canción que no había cantado nunca, fue un desafío ensayarla y sacarle todas las cositas que tiene porque es un tema muy complicado. Creo que cantar Michael Jackson no es para cualquiera y haberlo logrado y que me haya ido bien en la batalla fue bastante gratificante, emocionante, me siento orgulloso porque sé lo difícil que fue sacar esa canción', dijo a DIARIO DE CUYO Lucas, que en paralelo calificó como "muy positiva' la devolución del jurado, "porque vi que les gustó, les llamó la atención. Sentí que los saqué de lo mismo de siempre'.



El sanjuanino contó haberse sentido a gusto también con Ubago: "Es increíble para mí, porque es un artista que escuché de muy chico, mi mamá consumía su música, es lo mismo que si hubiera estado en frente de cualquier artista de rock que me encante', subrayó Bongiovanni.



Aunque aseguró que su expectativa no está en pasar o no de ronda, reconoció que "es emocionante poder hacerlo'. "Me pone feliz y me hace dar cuenta de mis capacidades como músico y valorarme a mí mismo un poco más', se explayó el participante, para quien continuar en el programa significa la posibilidad de seguir aprendiendo: "Totalmente, disfruto mucho eso, me sirve demasiado', valoró.



Si todo se desarrolla como en otras ediciones, cuando terminen las batallas a dúos, los triunfadores irán a los "knock outs' para eliminarse entre sí hasta que queden ocho por equipo, luego vendrán los "play offs' para quedar cuatro por equipo y por último las finales.