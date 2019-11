Protagonizada por la joven actriz Amybeth McNulty, la serie "Anne with an E" seguía las aventuras y andanzas de una niña huérfana a finales del siglo XIX. Tenía alrededor del mundo una gran cantidad de fanáticos que siguieron cada episodio con una llamativa fidelidad, es por eso que al conocerse que fue cancelada por Netflix, hubo una furiosa revuelta en las redes sociales.

Basada en los libros "Anne of Green Gables" (1908), de Lucy Maud Montgomery, la ficción empezó en 2017 y próximamente estrenará su tercera parte. Sin embargo, según anunciaron desde la plataforma digital y CBC -el canal canadiense que compartía la producción de la historia- ésta será la temporada final.

"Nos ha entusiasmado llevar la historia canadiense por excelencia de 'Anne with an E' a espectadores de todo el mundo", indicaron en el comunicado que se emitió este martes.





"Estamos agradecidos a los productores Moira Walley-Beckett y Miranda de Pencier y a su talentoso reparto y equipo por su increíble trabajo en compartir la historia de Anne con una nueva generación. Esperamos que a los fans de la serie les encante la temporada final tanto como a nosotros, y que aporte una conclusión satisfactoria al viaje de Anne", concluye el mensaje que difundieron en conjunto CBC, que se encargaba de la distribución de la serie en Canadá y Netflix, que lo hacía en el resto del mundo.

La tercera temporada de "Anne with an E", que cuenta con diez episodios, llegará a Netflix el próximo 3 de enero en Europa (en Argentina todavía no está confirmada la fecha), pero estos capítulos ya se han podido ver en Canadá a través de CBC.

Tras conocerse la noticia, la productora Moira Walley-Beckett explicó que la decisión viene de CBC y Netflix. Además, utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a los fans por su apoyo a la producción.

"Queridos fans y amigos de #AWAE, disculpas por la triste noticia de Netflix/CBC de hoy. Ojalá pudiera ser diferente, pero no lo es. Hemos alcanzado el final de la carretera a Green Gables después de tres temporadas maravillosas. Mi corazón pesa, pero estoy tan orgullosa de la serie, tan orgullosa de mi talentoso reparto, plantilla, guionistas y directores por trabajar juntos tan apasionadamente para llevar mi visión de Anne a la vida. Me siento agradecida y humilde por esta experiencia y me siento bendecida realmente por haber tenido esta oportunidad de compartir esta bella y profunda historia con todos ustedes, mis espíritus gemelos. Sé que han amado esta serie tanto como yo y lo agradeceré por siempre", escribió la creadora en su red social.

4to día consecutivo de lucha para que nos renueven anne with an e y los forros de cbc y netflix todavía no nos dan una respuesta decente#renewannewithane #save_awae pic.twitter.com/bPF4xjlstR — lena| #renewannewithane (@taylorargexist) 28 de noviembre de 2019