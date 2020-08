No debe haber un tema más universal que el amor, que trasciende absolutamente todas las barreras. Desde el proceso de enamorarnos, la búsqueda por conectar con alguien, los distintos niveles de atracción o el doloroso proceso de separarnos la persona con quien teníamos una relación. Es por ese motivo, que no es raro que uno de los aspectos más explotados en las grandes historias estén inspiradas en un romance. Lejos de los clásicos, cuatro ficciones de Netflix favoritas que comparten historias hermosas.

Love

Es una creación original de Netflix, que tiene dos temporadas. La historia improbable entre Mickey y Gus comenzó con mensajes de texto, peleas a los gritos, romances cruzados y todo tipo de dificultades afectivas. Durante los capítulos deja en claro lo complicado que es superar una ruptura, te enseña que el rechazo no es el fin del mundo y sobre todo, transitas con los personajes cómo pueden ir avanzando en sus vidas.

Please like me

Es una ficción con un protagonista que no necesita hablar de sexualidad, ni bajar línea de manera grosera ni hacer un panfleto descartable y políticamente correcto. Josh es Josh y su encanto radica en su naturalidad. Narra el momento en que descubre su identidad sexual luego de terminar con su novia. El joven venteañero se acuesta con un chico atractivo y se muda con su madre suicida.

Crazy Ex-Girlfriend

Es la opción ideal para quienes aman los musicales pero quieren ver algo divertido. Durante la serie, la protagonista intenta buscar de manera delirante el amor verdadero. La lección que deja la serie es muchísimo más importante. Con situaciones muy graciosas, personajes adorables y canciones originales que son imposible de no bailar, cada episodio de la serie es simplemente brillante.

Eastsider

Esta vez, la trama es a la inversa de “Please like me”. La trama es sobre el desamor homosexual, donde enseña lo difícil que es llevar una relación. El protagonista recurre a sus amigos cuando descubre que su pareja Thom lo engañó, juntos tratan de idear un plan y tratar de que su amigo se sienta mejor.

