Los primeros avances de la cinta “Matrimillas”, dirigida por Sebastián De Caro con Juan Minujín y Luisana Lopilato, y de la segunda temporada de “El reino”, y nuevas imágenes de la bioserie sobre Fito Páez, “El amor después del amor”, pudieron verse en Tudum, un evento virtual global de Netflix que se llevó a cabo esta tarde.



Durante poco más de dos horas y a través del canal de YouTube del gigante del streaming, figuras internacionales de la talla de Gal Gadot, Millie Bobby Brown o Jamie Foxx, pero también argentinas como Chino Darín y Peter Lanzani, entre muchas otras, se turnaron para dar acceso a miles de fans a fechas de estreno, trailers y novedades de decenas títulos.



En el apartado de cine y series argentinas, si bien no hubo anuncios de nuevas producciones sí se dio un vistazo a tres que ya se conocían. Entre ellas se encuentra el primer avance oficial de “Matrimillas” (disponible en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VhMbpt0t01w), cinta en clave de atípica comedia romántica dirigida por De Caro con guion de Gabriel Korenfeld y Rocío Blanco, que podrá verse en diciembre.



Producida por Buffalo Films y Tieless Media, sigue la historia de una pareja joven (Minujín y Lopilato) con hijos que transitan una crisis y sienten que agotaron todas las instancias para poder resolver sus problemas. Como último recurso, deciden utilizar una aplicación que les suma o les resta puntos de acuerdo al mérito que vayan haciendo uno con el otro, lo que al principio parece ayudar pero luego se convierte en una competencia que saca sus vidas de control.



Pocos minutos más tarde Chino Darín y Peter Lanzani presentaron las primeras imágenes de la segunda temporada de “El reino”, la serie de intriga política y misterio creada por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro cuya primera entrega ocasionó un gran revuelo el año pasado.



En el primer adelanto (que puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=BSPdhcXhn_A), el elenco encabezado por Diego Peretti, Mercedes Morán, Joaquín Furriel y Nancy Dupláa recitan el preámbulo de la Constitución Nacional a cámara, para luego dar paso a varias escenas cargadas de acción, que podrán verse en 2023.



Finalmente, fue el joven actor que encarnará al mismísimo Fito Páez, Iván Hochman, quien personificado y hasta con las afectadas gestualidades conocidas en el artista rosarino, introdujo algunas imágenes hasta ahora nunca vistas de la bioserie “El amor después del amor”.



Pero Tudum (llamado así por el ya característico sonido al iniciar cualquier producción de Netflix) también acercó información o videos nuevos de muchos otros títulos. Algunos de los más destacados fueron:



- El trailer de “Enola Holmes 2”, que con Millie Bobby Brown en el papel protagónico sigue las aventuras de la hermana del famoso Sherlock Holmes, de cara a su estreno el próximo 4 de noviembre: https://www.youtube.com/watch?v=ws63oBLCuNk.



- El primer vistazo de “Heart of Stone”, película de acción y espionaje con Gal Gadot: https://www.youtube.com/watch?v=smG5vWeCAP4.



-Primer trailer de “Queen Charlotte”, serie precuela de la popular “Bridgerton”: https://www.youtube.com/watch?v=vn6C55F6-Us.



-Adelanto de la segunda temporada de la serie de fantasía “Sombra y hueso”: https://www.youtube.com/watch?v=OkYNMNTtH5I.



-“Emily in Paris”, anunció su tercera temporada para el 21 de diciembre.



-Un detrás de cámaras exclusivo de “Pinocho” del director mexicano Guillermo del Toro, filme con animación stop motion que llegará en diciembre: https://www.youtube.com/watch?v=KOrOauTjVE4.



-El anuncio de la fecha de estreno de la cuarta temporada de “You”, con una primera parte desembarcando el 10 de febrero de 2023 y la segunda el 10 de marzo.



-Primer vistazo de la cinta de acción “Misión de rescate 2”, con Chris Hemsworth: https://www.youtube.com/watch?v=q70kQtbe6wI.



-Avance de la tercera parte de la megapopular serie francesa “Lupin”: https://www.youtube.com/watch?v=NHo5FM92IMU.