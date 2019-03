Durante más de 50 años estudios de cine y televisión de todo el mundo ofrecieron a Gabriel García Márquez y su familia el oro y el moro para adaptar “100 Años de Soledad” la novela más famosa (y más difícil de filmar) del ganador del premio Nobel.

Esta mañana el hijo del escritor, Rodrigo García, anunció que la novela finalmente será adaptada a una serie producida por Netflix... ¿Qué fue lo que hizo que los herederos de “Gabo” cambien de idea? Rodrigo responde.

"100 Años de Soledad" es una de las novelas emblemáticas del género del realismo mágico que dominó la literatura latinoamericana del siglo XX. La novela cuenta la historia de varias generaciones de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo, en Colombia. Tiene una enorme cantidad de personajes y por eso la adaptación no será una miniserie, sino una serie abierta, que puede tener la cantidad de temporadas necesarias para contar su historia en detalle.





Respetando los deseos del escritor, la serie será filmada en castellano y en Colombia. Todavía no se sabe quiénes serán los guionistas y directores, pero los dos hijos de García Márquez que se encargarán de la producción han trabajado en la industria del cine internacional.

Rodrigo García trabaja en Hollywood hace más de 20 años, y es un premiado director de cine independiente, famoso por su habilidad para dirigir actrices en películas como “Con Sólo Mirarla” (Things you can tell by looking at her) y “Nueve Vidas” (Nine Lives). García también ha coqueteado con la televisión, dirigiendo capítulos de series como “Los Sopranos” y “Six Feet Under”. Gonzalo García Barcha, más reservado, es pintor y diseñador gráfico, y ha trabajado en las secuencias de títulos de varias películas de su amigo Alfonso Cuarón.