La reacción a la invasión rusa de Ucrania sigue creciendo. Según la revista Variety, Netflix ha "pausado" todos los proyectos futuros que tenía previsto realizar en el país. La compañía tenía cuatro producciones originales en marcha en Rusia, incluida una dirigida por Dasha Zhuk que estaba en rodaje antes de la invasión.

Según Deadline, Netflix tiene una serie sin título que se completará. El destino de los otros dos proyectos no está del todo claro. En particular, la compañía no ha tomado una decisión sobre qué hacer con Anna K, su adaptación de alto perfil de Anna Karenina de León Tolstoi.

La medida se produce después de que Netflix dijera que no cumpliría la ley rusa de televisión Vitrina. La norma obliga a las empresas audiovisuales con más de 100.000 abonados a emitir 20 canales estatales gratuitos, entre ellos NTV y Spa. En diciembre, el regulador de telecomunicaciones del país, Roskomnadzor, dijo que Netflix tendría que cumplir la ley, pero Rusia aún no la había aplicado antes de que la empresa tomara su decisión a principios de esta semana. En ese momento, Netflix dijo que no tenía "ningún plan" para ofrecer la programación requerida debido a la "situación actual".

Al igual que esa medida, la decisión de detener un puñado de producciones puede ser más un gesto simbólico que un gran sacrificio por parte de Netflix. La empresa empezó a ofrecer una versión localizada de su plataforma en Rusia hace aproximadamente un año, y al parecer tiene menos de un millón de suscriptores en el país. Tampoco cuenta con una oficina en el país, ni con empleados.

Fuente: El Sol