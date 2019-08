Alejado del PSG y definiendo su rumbo futbolístico, Neymar se unió a La Resistencia. "La Casa de Papel", la serie española que cosechó reconocimientos y favorables repercusiones le abrió las puertas al futbolista.





Hace tiempo que Neymar manifiesta su fanatismo hacia la serie, que en esta reciente tercera temporada sumó al reconocido actor argentino Rodrigo de la Serna al la patrulla del Profesor (Álvaro Morte).

Incluso, hace un tiempo compartió una imagen junto a su colega Kylian Mbappé, ambos con las máscaras de Salvador Dalí, las mismas con las que el escuadrón de atracadores protege su identidad y el símbolo de su resistencia al sistema.

La participación de Neymar es en los capítulos 6 y 8 de la tercera temporada, dato que no había trascendido dado que no dio de alta a su participación. ¿Cuál fue el motivo? Las denuncias de violación por parte de la modelo Najila Trindade Mendes de Souza, fueron la razón para no emitir los fragmentos.

Sin embargo, luego de que se archivara la causa, se confirmó la presencia del futbolista en los episodios, disponibles en Netflix.