Lo que empezó casi como un juego, para divertir a familia y amigos, muy pronto se convirtió en miles de seguidores "likeando" y compartiendo esos hilarantes contenidos que él subía a sus redes, haciéndolos virales en un abrir y cerrar de ojos. El Yarco, como se bautizó, había salido a la luz y desde entonces cada vez son más, dentro y fuera de la provincia, los que consumen el humor del sanjuanino a través de diferentes redes y plataformas; más de 60 mil sólo en Instagram. Eso sí, en general son coterráneos, porque de otro modo... "No lo entenderías". Mauri Nozica -de él se trata- hizo de la idiosincrasia local su jugosa materia prima y la convirtió en un demandado producto. Desde audios que le envían sus fans y él teatraliza, hasta personajes que creó y cobraron vida propia -como La Gladys, La Susi y El Yarco, por ejemplo-, guarda varios recursos en una galera que saca a relucir cada vez que una situación lo motiva o que un hecho cobra repercusión.

"¡Marielita, estamos ganando, paliza, pero paliza...!" arranca uno de los últimos audios anónimos que le enviaron sobre las recientes elecciones en San Juan, al que le puso todo su histrionismo y que se ganó más de 9 mil corazones en apenas horas, incluso la aprobación de mismo gobernador electo, Marcelo Orrego, que le dedicó un mensaje. Pero si hay algo curioso es que toda esta producción desopilantemente localista se genera desde el otro lado del Atlántico, en un país distante en kilómetros y costumbres como es Alemania, adonde tras una primera incursión en 2019 para hacer un Master, se mudó en 2021. Allí dio rienda suelta a esto que se convirtió en un boom - "me parece que sentía que necesitaba hacer algo que me conectara un poco con Argentina", reflexionó-; y desde allí sigue haciendo reír a este lado del mundo.

"Yo no lo busqué, hacía lo que me parecía gracioso y de repente me sorprendió que tanta gente se copara"

"Hace un par de semanas subí un video por el aniversario de la fundación de San Juan, con una serie de audios, y me escribieron un montón, de verdad eran un montón; y como 20 mil sanjuaninos empezaron a seguirme (NdeR, el video ya tiene casi 47 mil "me gusta" en Instagram). Un 90% de mis seguidores son de San Juan... Creo que lo que pasa es que la gente se identifica con mi humor, se ve o reconoce a alguien en cómo hablo, porque soy sanjuanino y me inspiré básicamente en las cosas de San Juan. Y cuando la gente se siente identificada algo pasa, te empieza a seguir... Es un poco de suerte también, bueno, una combinación de cosas. Yo no lo busqué, hacía lo que me parecía gracioso y de repente me sorprendió que tanta gente se copara", ensaya una explicación Nozica, en charla con DIARIO DE CUYO desde Wiesbaden, ciudad cercana a Frankfurt donde vive hace un año, cuando como Ingeniero en Alimentos egresado de la UNSJ, y después de buscar algunos meses, consiguió trabajo como desarrollador de productos para una industria de alimentos germana. "También hay algunos que escriben y dicen '¿Quién este yarco que nos hace burla?'. Lo toman desde ahí, pero para mí no es así. Yo amo San Juan, no me burlo, sí uso herramientas del humor para exagerar, obvio", contó el simpático muchacho de 30 años cumplidos en febrero, que se considera "más sanjuanino que la semita" y para quien "el humor sanjuanino es como un nicho nuevo... No me interesa hacer contenido que tenga que ver con otras cosas, esto me mantiene conectado".

Sin una frecuencia fija a la hora de subir contenidos, aunque trata de hacer algo de forma semanal antes de que su fandom se lo reclame, Mauricio reconoce que cuando viene a la provincia, la inspiración crece. Sin embargo, ha dado sobrada muestra de que allá no le faltan temas para abordar, sea que se los hagan llegar, que él los saque de las noticias que sigue o incluso de sus propias vivencias en Europa. De hecho, cómo vive La Gladys en Alemania es uno de los capítulos que planea convertir en álbum.

"Pobre neeeña, va al súper y no entiende un sore..., es muy difícil hacer las compras acá porque te atienden tan rápido que no alcanzás a comprar y ya estás pagando... Y ella quiere chusmear con la cajera ¿Viste? Le cuesta, pero está intentando", rió Mauricio, esta vez sin esas pelucas que lo transforman en sus personajes; pero como pez en el agua hablando de esta pasión que comenzó a cultivar en el teatro local, a la que piensa darle más oportunidades.

"Tengo el sueño de, en algún momento, tener un unipersonal o una varieté de personajes, con el Yarco, Moria Casán, La Susi... me daría mucha satisfacción personal. Y hacer un casting para una serie... La carrera me gusta, me va bien, pero también sería buenísimo desarrollar esta pasión que va por el lado artístico", reconoció el actor, que se complace al recordar los saludos que le enviaron famosos como "La One" o Darío Barassi; y que todavía se asombra cuando le piden fotos o saludos cada vez que vuelve a la provincia. "Es muy loco que me conozcan en la calle, siempre me han dicho cosas lindas. Y es muy loco generar todo eso desde acá.... Yo me siento resanjuanino, pero sí, es raro. Soy un producto sanjuanino metido en Alemania", cerró.