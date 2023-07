Hermosa, sonriente y ejecutiva como su personaje de Legalmente rubia, pero desde hace unos años a favor del feminismo, Reese Whiterspoon consiguió lo que un contado número de actrices en Hollywood: rearmarse, vencer los prejuicios de ser una 'cara bonita' y convertirse a los 46 años una millonaria empresaria del entretenimiento, con un patrimonio de 400 millones de dólares.

Elle Woods fue el puntapié de su exitosa carrera (de hecho planea producir ella misma la tercera parte) para pasar a papeles más dramáticos y destacados, ganando un Oscar Cuando explotó el MeToo se animó a contar que había sido abusada sexualmente por un director a los 16 años.

La actriz tuvo una revelación y fundó en 2016 'Hello Sunshine', la productora con la que lanzó cientos de productos con historias de mujeres. Big Little lies -que emitió HBO- que protagonizó y produjo junto a Nicole Kidman resultó multipremiada en los Emmy. The morning show, con Jennifer Aniston, es su éxito más reciente. Extendió su acción a películas, series, plataformas sociales y libros.

En 2021 hizo historia por vender parte de la productora por 900 millones de dólares, pero la empresa- a la que sigue ligada- no cambiará su perfil y ella prometió hacer "más películas sobre mujeres globalmente, serán entretenidas, impactantes y esclarecedoras', dijo Reese, quien supo crear un imperio.



Looks.Clásica y elegante, así es Reese en sus apariciones públicas. Inquieta como empresaria y activa en sus redes, donde comparte gran cantidad de contenido para promocionar sus trabajos y el club de libros.