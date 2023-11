Los Backstreet Boys se convirtieron en una de las boys bands más importantes de los años '90. Sus hits rompieron los charts radiales y sus videos enamoraron a millones en todo el mundo. En medio de su regreso a la música como grupo también siguen adelante con sus carreras como solistas y el cantante Nick Carter se embarcó en una gira solista que lo trae a la Argentina.

A finales de este año, el artista inició por Norteamérica su tour llamado “Who I Am”, que sigue al lanzamiento de su nuevo sencillo “Superman”. Arribará el próximo 22 de enero de 2024 a Buenos Aires para presentarse en el "C" Complejo Art Media a las 21. Las entradas para el evento ya se encuentran a la venta por sistema Passline.

Nick Carter, inició su carrera a la edad de 12 años y rápidamente se convirtió en una superestrella del pop internacional, como el miembro más joven de la icónica banda de chicos Backstreet Boys. Con su apariencia juvenil y su condición de rompecorazones, su trayectoria de 30 años en el entretenimiento se ha extendido mucho más allá de estadios con entradas agotadas, abarcando una amplia gama de proyectos en televisión y cine.

En 2002, Carter se aventuró en una carrera en solitario con su álbum debut, "Now or Never", lanzado bajo Jive Records. Debutó de manera impresionante en el puesto 17 de la lista Billboard 200 y recibió la certificación Oro en Estados Unidos, Japón y Canadá. Esto marcó el comienzo de un exitoso viaje en solitario, complementando su fama como miembro de los Backstreet Boys.

Desde entonces, Nick ha lanzado dos álbumes en solitario adicionales, "I'm Taking Off" en 2012, seguido de "All American" en 2016. En particular, su sencillo de 2023 "Hurts to Love You" se convirtió en su tema más exitoso, ubicándose en siete países diferentes y encabezando las listas. en los Estados Unidos y en el puesto número uno en Canadá.

En 2023, Carter concluyó otra gira masiva con los Backstreet Boys, “The DNA World Tour”, y la serie de conciertos de la banda “Backstreet's Back at the Beach Cancún” se llevará a cabo en abril de 2024.