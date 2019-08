Nico Occhiato y Flor Vigna empezaron su relación en el programa "Combate" y el amor duró varios años. Pero el tema de la ruptura sigue dando vueltas en el ambiente de los medios y más aún ahora que los dos están participando en el Bailando.

En diálogo con Guido Kaczka, en el programa de La 100 "No está todo dicho", Occhiato dio detalles sobre la separción de la bailarina: "Con Flor nos llevamos siempre muy bien, pero llegó un momento en el que empezó a cambiar un poco la relación".

"Nos queríamos mucho, nos potenciábamos, pero eramos muy chicos, yo tenía 26 y ella 24. Sentía que en algún momento se iba a pudrir", confesó el ex Combate, y explicó: "Nos veíamos a las 12 de la noche y ella arrancaba muy temprano al otro día. Yo estaba muy metido con lo que hacía para seguir creciendo".

"Por ahí, descuidé la relación. Ella lo sentía y merecía que no sea así", consideró. Pero eso no fue todo, aprovechó el espacio para hacer una reflexión: "El amor para toda la vida no existe. El amor fuerte dura unos años, ponele que 10, después es un estado en el que estás tan bien con el otro... te acompañás y elegís vivir la vida así, pero el amor para toda la vida está cambiando".